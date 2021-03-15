اصابع البسبوسه المحشيه الفاخره متماسكه ومقرمشه وشيك في تقديمها بطعم رائع

طريقة تحضير اصابع البسبوسة ، اصابع البسبوسة تعتبر من الحلويات الشرقية والشعبية والتي تعرف بالحلويات الرمضانية، حيث يتم تحضيرها في شهر رمضان الكريم، كما يتم تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة يمكن لكل سيدة منزل أن تقوم بتحضيرها في المنزل. طريقة تحضير اصابع البسبوسة نقدم لكم اليوم أبسط طريقة لعمل أصابع البسبوسة باتباع الخطوات التالية: المقادير: 250 جرام دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة شمر مطحون ناعم.

1 ملعقة ينسون.

100 جرام سميد ناعم.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

زيت غزير.

قطر ثقيل.

3/4 كوب ماء فاتر. طريقة التحضير: قومي في البداية بتجهيز القطر عن طريق وضع قدر على النار به ماء وسكر وقلبي حتى الغليان ومن ثم يتم إضافة عصير الليمون وقلبي حتى الغليان لمدة 15 دقيقة ومن ثم يضاف الفانيليا.

في وعاء عميق قومي بوضع الدقيق والسميد والخميرة والملح والشمر والينسون.

ثم قومي بوضع قدر على النار وبه ملعقتين من الزيت وتركهم حتى أن تبرد تماماً.

ثم يتم إضافة المكونات الجافة إلى الزيت وملعقتين من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

ثم قومي بعجن المكونات وإضافة الماء الفاتر حتي أن تتماسك وتصبح طرية.

قومي بتغطية العجينة وتركها حتى أن ترتاح بعد ذلك يتم تقطيعها وتشكيلها على هيئة كور صغيرة الحجم.

ثم قومي بتشكيلها في صورة أصبع السبابة، ثم استخدمي المبشرة في فرد أصابع البسبوسة حتى أن تحصلين على شكل متميز.

ثم قومي بلف العجينة بشكل اسطواني واستمري على ذلك حتى انتهاء الكمية.

ثم يتم تغطيتها بالنايلون وتركيها تتخمر لمدة ساعة كاملة.

ضعي طاسة على النار بها زيت غزير ثم ابدئي في وضع أصابع البسبوسة حتى أن تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

ثم قومي بوضع الأصابع في الشربات البارد لمدة 3 دقائق حتى أن تمتصه تماماً.

ثم قومي بوضعها في أطباق التقديم وقدميها بالهناء والشفاء. طريقة عمل القطايف بالسميد في المنزل مثل المحلات الوسوم

طريقة تحضير اصابع البسبوسة ، اصابع البسبوسة تعتبر من الحلويات الشرقية والشعبية والتي تعرف بالحلويات الرمضانية، حيث يتم تحضيرها في شهر رمضان الكريم، كما يتم تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة يمكن لكل سيدة منزل أن تقوم بتحضيرها في المنزل. طريقة تحضير اصابع البسبوسة نقدم لكم اليوم أبسط طريقة لعمل أصابع البسبوسة باتباع الخطوات التالية: المقادير: 250 جرام دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة شمر مطحون ناعم.

1 ملعقة ينسون.

100 جرام سميد ناعم.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

زيت غزير.

قطر ثقيل.

3/4 كوب ماء فاتر. طريقة التحضير: قومي في البداية بتجهيز القطر عن طريق وضع قدر على النار به ماء وسكر وقلبي حتى الغليان ومن ثم يتم إضافة عصير الليمون وقلبي حتى الغليان لمدة 15 دقيقة ومن ثم يضاف الفانيليا.

في وعاء عميق قومي بوضع الدقيق والسميد والخميرة والملح والشمر والينسون.

ثم قومي بوضع قدر على النار وبه ملعقتين من الزيت وتركهم حتى أن تبرد تماماً.

ثم يتم إضافة المكونات الجافة إلى الزيت وملعقتين من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

ثم قومي بعجن المكونات وإضافة الماء الفاتر حتي أن تتماسك وتصبح طرية.

قومي بتغطية العجينة وتركها حتى أن ترتاح بعد ذلك يتم تقطيعها وتشكيلها على هيئة كور صغيرة الحجم.

ثم قومي بتشكيلها في صورة أصبع السبابة، ثم استخدمي المبشرة في فرد أصابع البسبوسة حتى أن تحصلين على شكل متميز.

ثم قومي بلف العجينة بشكل اسطواني واستمري على ذلك حتى انتهاء الكمية.

ثم يتم تغطيتها بالنايلون وتركيها تتخمر لمدة ساعة كاملة.

ضعي طاسة على النار بها زيت غزير ثم ابدئي في وضع أصابع البسبوسة حتى أن تتحمر وتصبح ذهبية اللون.

ثم قومي بوضع الأصابع في الشربات البارد لمدة 3 دقائق حتى أن تمتصه تماماً.

ثم قومي بوضعها في أطباق التقديم وقدميها بالهناء والشفاء. طريقة عمل القطايف بالسميد في المنزل مثل المحلات

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