سر ياباني لتفتيح العانه والابط وتبييض البشرة 10 درجات وازالة التجاعيد وبياض ملفت فى ثوانى

خلطة لتفتيح الجسم ، تفتيح لون البشرة أمر يهم كل امرأة وكل سيدة، ونظرا لأن عمليات تفتيح الجسم بالليزرأصبحت مكلفه للغاية، فسوف نتكلم عن البدائل التي من خلالها يمكننا تفتيح الجسم بمواد أمنه وفعالة وغير مكلفة، وإليكي سيدتى أسهل وأنجح الوصفات الطبيعيه لتفتيح الجسم بسرعه وبمواد طبيعيه غير ضاره .

ثمرة خيارة.

ربع كوب من النشا.

نصف كوب من الحليب.

نهرس الخيار جيدا ونقوم بتصفيته ، ثم نأخذ السائل ونضيف عليه أربع ملاعق من الحليب، ومعلقة من النشا، ونقلب جيدا، ثم ندهن الجسم ونتركه لمدة ربع ساعة حتي يجف تماما، ثم نغسل الجسم بالماء، وتكررهذه الوصفة مرتين في الأسبوع .

نصف معلقة صغيرة من العسل النحل.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

مقدار ثمرة موز.

نحضربوله ونضع فيها الموزة مع العسل، مع زيت الزيتون، ونقوم بهرسهما جيدا حتي يصبح القوام كريمي .

ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالغسول المخصص لإزالة الأتربة، ثم نقوم بدهنه علي الوجه ونتركه نصف ساعة علي الأقل، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ويرطب بكريم بعدها .

يعمل البيض علي شد وتفتيح البشرة فهو يستخدم في أكبرمراكز التجميل في إعداد وصفاتهم، ويعمل الزبادي علي تزويد البشرة بالفيتامينات الازمه، والسكر يعمل علي تقشير للخلايا الميتة .

بيضه.

نصف معلقة من السكر.

ربع كوب من الزبادي.

نخلط كلا من المكونات السابقة حتي يصبح القوام كريمي، ثم نقوم بفرده علي الوجه ويترك علي الأقل ثلث ساعة ثم يشطف ىلوجه بالماء الفاتر، ويرطب الوجه بعدها ونكرر استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتي نحصل علي نتيجة ملموسة .