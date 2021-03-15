سر ياباني لتفتيح العانه والابط وتبييض البشرة 10 درجات وازالة التجاعيد وبياض ملفت فى ثوانى

خلطة لتفتيح الجسم ، تفتيح لون البشرة أمر يهم كل امرأة وكل سيدة، ونظرا لأن عمليات تفتيح الجسم بالليزرأصبحت مكلفه للغاية، فسوف نتكلم عن البدائل التي من خلالها يمكننا تفتيح الجسم بمواد أمنه وفعالة وغير مكلفة، وإليكي سيدتى أسهل وأنجح الوصفات الطبيعيه لتفتيح الجسم بسرعه وبمواد طبيعيه غير ضاره .خلطة لتفتيح الجسم المكونات
- ثمرة خيارة.
- ربع كوب من النشا.
- نصف كوب من الحليب.
نهرس الخيار جيدا ونقوم بتصفيته ، ثم نأخذ السائل ونضيف عليه أربع ملاعق من الحليب، ومعلقة من النشا، ونقلب جيدا، ثم ندهن الجسم ونتركه لمدة ربع ساعة حتي يجف تماما، ثم نغسل الجسم بالماء، وتكررهذه الوصفة مرتين في الأسبوع .وصفة الموز والعسل وزيت الزيتون المكونات
- نصف معلقة صغيرة من العسل النحل.
- معلقة صغيرة من زيت الزيتون.
- مقدار ثمرة موز.
- نحضربوله ونضع فيها الموزة مع العسل، مع زيت الزيتون، ونقوم بهرسهما جيدا حتي يصبح القوام كريمي .
- ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالغسول المخصص لإزالة الأتربة، ثم نقوم بدهنه علي الوجه ونتركه نصف ساعة علي الأقل، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ويرطب بكريم بعدها .
يعمل البيض علي شد وتفتيح البشرة فهو يستخدم في أكبرمراكز التجميل في إعداد وصفاتهم، ويعمل الزبادي علي تزويد البشرة بالفيتامينات الازمه، والسكر يعمل علي تقشير للخلايا الميتة .المكونات
- بيضه.
- نصف معلقة من السكر.
- ربع كوب من الزبادي.
نخلط كلا من المكونات السابقة حتي يصبح القوام كريمي، ثم نقوم بفرده علي الوجه ويترك علي الأقل ثلث ساعة ثم يشطف ىلوجه بالماء الفاتر، ويرطب الوجه بعدها ونكرر استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتي نحصل علي نتيجة ملموسة .
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خلطة لتفتيح الجسم ، تفتيح لون البشرة أمر يهم كل امرأة وكل سيدة، ونظرا لأن عمليات تفتيح الجسم بالليزرأصبحت مكلفه للغاية، فسوف نتكلم عن البدائل التي من خلالها يمكننا تفتيح الجسم بمواد أمنه وفعالة وغير مكلفة، وإليكي سيدتى أسهل وأنجح الوصفات الطبيعيه لتفتيح الجسم بسرعه وبمواد طبيعيه غير ضاره .خلطة لتفتيح الجسم المكونات
- ثمرة خيارة.
- ربع كوب من النشا.
- نصف كوب من الحليب.
نهرس الخيار جيدا ونقوم بتصفيته ، ثم نأخذ السائل ونضيف عليه أربع ملاعق من الحليب، ومعلقة من النشا، ونقلب جيدا، ثم ندهن الجسم ونتركه لمدة ربع ساعة حتي يجف تماما، ثم نغسل الجسم بالماء، وتكررهذه الوصفة مرتين في الأسبوع .وصفة الموز والعسل وزيت الزيتون المكونات
- نصف معلقة صغيرة من العسل النحل.
- معلقة صغيرة من زيت الزيتون.
- مقدار ثمرة موز.
- نحضربوله ونضع فيها الموزة مع العسل، مع زيت الزيتون، ونقوم بهرسهما جيدا حتي يصبح القوام كريمي .
- ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالغسول المخصص لإزالة الأتربة، ثم نقوم بدهنه علي الوجه ونتركه نصف ساعة علي الأقل، ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ويرطب بكريم بعدها .
يعمل البيض علي شد وتفتيح البشرة فهو يستخدم في أكبرمراكز التجميل في إعداد وصفاتهم، ويعمل الزبادي علي تزويد البشرة بالفيتامينات الازمه، والسكر يعمل علي تقشير للخلايا الميتة .المكونات
- بيضه.
- نصف معلقة من السكر.
- ربع كوب من الزبادي.
نخلط كلا من المكونات السابقة حتي يصبح القوام كريمي، ثم نقوم بفرده علي الوجه ويترك علي الأقل ثلث ساعة ثم يشطف ىلوجه بالماء الفاتر، ويرطب الوجه بعدها ونكرر استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتي نحصل علي نتيجة ملموسة .
- اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر ياباني لتفتيح العانه والابط وتبييض البشرة 10 درجات وازالة التجاعيد وبياض ملفت فى ثوانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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