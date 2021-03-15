بديل البوتوكس لشد تجاعيد الوجه واليدين والرقبه فى دقائق افضل من البوتوكس

خلطة لشد التجاعيد ، يكمن جمال المرأه في جمال بشرتها ونضارتها، ومهما تقدم عمر المرأة تظل تبحث دائما عن الجمال، وكل امرأة تحلم ببشرة بيضاء وصافية ومشدودة، ولهذا السبب سوف أذكر لكم أفضل الوصفات لشد التجاعيد .

يعمل البيض علي شد وتفتيح البشرة فهو يستخدم في أكبرمراكز التجميل في إعداد وصفاتهم، ويعمل الزبادي علي تزويد البشرة بالفيتامينات الازمه، والسكر يعمل علي تقشير للخلايا الميتة .

بيضه واحدة.

نصف معلقة من السكر.

كوب من الزبادي.

نخلط كلا من المكونات السابقة حتي يصبح القوام كريمي، ثم نقوم بفرده علي الوجه ويترك علي الأقل ثلث ساعة، ثم يشطف ىالوجه بالماء الفاتر، ويرطب الوجه بعدها ونكرر استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتي نحصل علي نتيجة ملموسة .

ملعقتين من العسل النحل.

ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة عصير ليمون.

نحضر إناء ونضع فيه زبدة الشيا والعسل النحل، ونخلطهم جيدا ثم نقوم بفرده علي الوجه، ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة، نغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم يرطب الوجه بعدها، نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع .

200 جرام من البروكلي.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من اللبن.

نحضر إناء ونضع فيه البروكلي ونرفعه علي النار حتي يتم سلقه جيدا، ثم نقوم بتصفيته من الماء ونهرسه في الخلاط الكهربائي، نخلط البروكلي مع اللبن، والزبادي، وزيت الزيتون، ونفرد هذا الخليط علي الوجه ونتركه حتي يجف، نكرر هذه الخطوات مرتين في الأسبوع، وسوف تلاحظين الفرق بنفسك .