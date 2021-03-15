طريقة عمل البسبوسة بتقنيات مختلفة على وصفات أشهر المطابخ العربية

تعد الحلوى من أبرز الأطباق التي يتم تحضيرها في المطبخ، ويستحوذ على اهتمام جميع أفراد الأسرة لأنه يقدم لهم الدفء والنشاط لما يحتوي عليه من سعرات حرارية، وتعتبر البسبوسة من أفضل وصفات الحلوى العربية التي تقدم في جميع البيوت على مستوى الوطن العربي، ومع التقدم في العلم والوصفات المطبخية تم التطوير من وصفات البسبوسة بشكل مبتكر للغاية، ونقدم إليكم اليوم عدد كبير من وصفات البسبوسة الحديثة والعصرية. طريقة عمل البسبوسة التقليدية طريقة عمل البسبوسة التقليدية المكونات 2 كوب من السميد.

2 كوب من الزبادي.

1 كوب من السكر.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

3 معقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

1/2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

مكسرات للتزيين بحسب الرغبة.

2 كوب كبير من الشربات. طريقة التحضير في وعاء كبير نقوم بمزج كل المكونات الجافة من الدقيق وجوز الهند والسكر والبيكنج بودر مع الملح والتقليب جيداً. نقوم بإضافة الزيت والزبادي إلى المزيج بطريقة تدريجية والتقليب جيداً حتى تمتزج المكونات ويصبح لدينا عجينة لينة. في صينية الفرن نقوم بدهنها بملعقة من السمن البلدي وملعقة من الطحينة، ونفرد البسبوسة عليها. تقع بالطريقة المرغوبة وتوزع عليها المكسرات للتزيين. تترك لترتاح حتى يسخن الفرن على درجة حرارة 200، وبعدها توضع في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي. نضيف إليها الشربات فور خروجها من الفرن وتغطى لتبرد تماماً قبل التقديم. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات 1.5 كوب من السميد.

1.5 كوب من اللبن البودرة.

1.25 كوب من السكر المطحون.

1.5 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

اصبع من الزبدة الغير مملحة.

3 عبوات من القشطة الجاهزة.

7 عبوات من القشطة للحشو.

2 كوب من الشربات.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بفرك الزبدة مع جميع المكونات الجافة قبل تقليبها سوياً في وعاء كبير من الدقيق واللبن المجفف والسكر والبيكنج بودر. بعدها نقوم بإضافة الثلاث عبوات من القشطة والتقليب جيداً إلى أن نحصل على عجينة طريقة ونلاحظ تمازج المكونات. في صينية فرن غير لاصقة نقوم بإضافة نصف المزيج، ولكننا نقوم بدهنه بالزبد أولاً أو السمن والطحينة. وبعدها نقوم بتوزيع عبوات القشطة المتبقية عليه بشكل متساوي. ونغطيها ببقية العجينة وتزين بالمكسرات. نقوم بتسوية البسبوسة في الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 30 وحتى 40 دقيقة. عندما تنضج تماماً نقوم بإخراجها من الفرن وتغطيتها بالشربات وتترك حتى تبرد تماماً قبل التقديم. ومن الممكن تزيينها بالفسدق الحلبي والورد المجفف قبل التقديم مباشرة مما يعطيها مظهر جذاب. التعليم بالسعودية ما رأيك في تقديم موعد الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية قبل عيد الفطر بالمملكة 1442 الوسوم

تعد الحلوى من أبرز الأطباق التي يتم تحضيرها في المطبخ، ويستحوذ على اهتمام جميع أفراد الأسرة لأنه يقدم لهم الدفء والنشاط لما يحتوي عليه من سعرات حرارية، وتعتبر البسبوسة من أفضل وصفات الحلوى العربية التي تقدم في جميع البيوت على مستوى الوطن العربي، ومع التقدم في العلم والوصفات المطبخية تم التطوير من وصفات البسبوسة بشكل مبتكر للغاية، ونقدم إليكم اليوم عدد كبير من وصفات البسبوسة الحديثة والعصرية. طريقة عمل البسبوسة التقليدية طريقة عمل البسبوسة التقليدية المكونات 2 كوب من السميد.

2 كوب من الزبادي.

1 كوب من السكر.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

3 معقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

1/2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

مكسرات للتزيين بحسب الرغبة.

2 كوب كبير من الشربات. طريقة التحضير في وعاء كبير نقوم بمزج كل المكونات الجافة من الدقيق وجوز الهند والسكر والبيكنج بودر مع الملح والتقليب جيداً. نقوم بإضافة الزيت والزبادي إلى المزيج بطريقة تدريجية والتقليب جيداً حتى تمتزج المكونات ويصبح لدينا عجينة لينة. في صينية الفرن نقوم بدهنها بملعقة من السمن البلدي وملعقة من الطحينة، ونفرد البسبوسة عليها. تقع بالطريقة المرغوبة وتوزع عليها المكسرات للتزيين. تترك لترتاح حتى يسخن الفرن على درجة حرارة 200، وبعدها توضع في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي. نضيف إليها الشربات فور خروجها من الفرن وتغطى لتبرد تماماً قبل التقديم. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة المكونات 1.5 كوب من السميد.

1.5 كوب من اللبن البودرة.

1.25 كوب من السكر المطحون.

1.5 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

اصبع من الزبدة الغير مملحة.

3 عبوات من القشطة الجاهزة.

7 عبوات من القشطة للحشو.

2 كوب من الشربات.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بفرك الزبدة مع جميع المكونات الجافة قبل تقليبها سوياً في وعاء كبير من الدقيق واللبن المجفف والسكر والبيكنج بودر. بعدها نقوم بإضافة الثلاث عبوات من القشطة والتقليب جيداً إلى أن نحصل على عجينة طريقة ونلاحظ تمازج المكونات. في صينية فرن غير لاصقة نقوم بإضافة نصف المزيج، ولكننا نقوم بدهنه بالزبد أولاً أو السمن والطحينة. وبعدها نقوم بتوزيع عبوات القشطة المتبقية عليه بشكل متساوي. ونغطيها ببقية العجينة وتزين بالمكسرات. نقوم بتسوية البسبوسة في الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح بين 30 وحتى 40 دقيقة. عندما تنضج تماماً نقوم بإخراجها من الفرن وتغطيتها بالشربات وتترك حتى تبرد تماماً قبل التقديم. ومن الممكن تزيينها بالفسدق الحلبي والورد المجفف قبل التقديم مباشرة مما يعطيها مظهر جذاب. التعليم بالسعودية ما رأيك في تقديم موعد الاختبارات النهائية لجميع المراحل الدراسية قبل عيد الفطر بالمملكة 1442

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