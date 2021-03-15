مسحة واحدة من كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل هتنور وشك

طريقة تحضير كريم الكولاجين الطبيعي في المنزل، حيث أن كريم الكولاجين الطبيعي الحل الأمثل للتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة، والتي تظهر بصورة واضحة عند التقدم في العمر ، مثل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في منطقة الوجه، وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تعمل عمل كريم الكولاجين الذي يعمل على تخليص البشرة من جميع العيوب والقيام بتفتيحها بعد عدة أيام من الاستخدام، فدعونا نتعرف سويا على بعض هذه الوصفات.

من الممكن أن يتم صنع كريم الكولاجين الطبيعي من لبان الذكر بمكونات بسيطة جدا في المنزل، وتمتلك هذه الوصفة القدرة الكبيرة على تصحيح عيوب البشرة.

2 ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

كوب من الماء المغلي.

يتم نقع لبان الذكر في الماء المغلي لمدة ليلة كاملة، مع الحرص على تغطية الكوب.

وفي الصباح عندما نلاحظ تغير لون لبان الذكر ووجود بعض الترسبات بالكوب، نقوم بتقليب الكوب جيدا.

وبعد ذلك نعمل على تصفية الخليط من الرواسب، ووضعه في إناء حتي نقوم باستخدامه.

وبعدها نقوم بتطبيق المزيج على الوجه، وعلى أي منطقة في الجسم وترك المزيج على الوجه لمدة تتراوح ما بين 15 دقيقة إلى 60 دقيقة.

وبعد ذلك يتم غسل الوجه، وتكرار نفس العملية بصورة يومية.

من الممكن أيضا أن يتم تحضير كريم كولاجين طبيعي في المنزل من الزبادي وبعض المكونات الأخرى التي تتميز بقدرتها على التخلص من تجاعيد البشرة بصورة رائعة.

علبة من الزبادي.

ملعقة من نشا الذرة.

ملعقة من لبان الذكر.

ملعقة عسل طبيعي.

نقوم بمزج المكونات السابقة مع بعضها حتى نحصل على ماسك متماسك.

ويتم تطبيق الماسك على كامل الوجه لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة.

وبعدها يتم غسل الوجه بالماء، وتجفيفه بطريقة جيدة.

وبهذه الطريقة نكون قد تمكنا من تحضير كريم كولاجين طبيعي في المنزل بأكثر من طريقة مميزة وبسيطة.