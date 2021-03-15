وصفة هندية جديدة لتطويل الشعر العاجز عن النمو 7 سم في أقل من أسبوع، نقدم لك اليوم سيدتي أحدث وأقوى وصفة طبيعية لتغذية وتقوية الشعر وزيادة طوله بشكل سريع جداً مع كثافة وغزارة غير تقليدية، كما نقدم لك معها سبراي طبيعي مضاد للقشرة ويعالج تساقط الشعر بفاعلية شديدة، وصفة اليوم تستعملها الفتيات الهنديات لتطويل وتثقيل الشعر الخفيف والشعر العاجز عن النمو بمكونات بسيطة جدا، حيث يصل معدل الطول الأسبوعي للشعر إلى سبعة سم من استخدام الوصفة هذه الخلطة السحرية، فهي تخترق فروة الرأس فتعمل على تغزير ونمو فراغات الشعر وزيادة طوله مما يمنحك نتيجة فعالة وآمنة تماماً في أقل وقت ممكن.

وصفة هندية جديدة لتطويل الشعر العاجز في أقل وقت

وصفتنا تنقسم إلى نصفين خلطة لتقوية الشعر وزيادة طوله في أسرع وقت ممكن، والأخري عبارة عن سبراي للتخلص من القشرة وعلاج تساقط الشعر، وتتكون وصفة تطويل وتكثيف الشعر من العناصر التالية:

كريم بانثينول. فازلين. زيت الحلبة. زيت الأعشاب. زيت الجوجوبا. زبدة الشيا.

يعمل كل من زيت الجوجوبا وزيت الحلبة وزيت الأعشاب على منح الشعر قوة وكثافة طبيعية رهيبة، وبالتالي يزداد معدل طول شعرك بشكل كبير للغاية بمجرد استخدامك الخلطة، كما يعمل الفازلين وزبدة الشيا على تكثيف الشعر الخفيف وزيادة سمكه، ويساعد كل منهما على تنعيم الخصلات الخشنة والأطراف المتقصفة في الشعر، أما كريم بانثينول ف أثبت كفاءة كبيرة في فرد تجعيدات الشعر وزيادة لمعانه.

طريقة تحضير الخلطة بسيطة للغاية فقط احضري ملعقة من كريم بانثينول، نصف ملعقة صغيرة فازلين، نصف ملعقة كبيرة من زيت الحلبة، ملعقة كبيرة من زيت الأعشاب، ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا، ملعقة صغيرة من زبدة الشيا، نخلط هذه المكونات في إناء فارغ مع التقليب المستمر حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها وتحصلي على خليط متجانس، وقبل الاستخدام يغسل الشعر جيدا بالماء الساخن ثم يوضع كميه مناسبة من الخلطة على الشعر من الأطراف حتى الجذور، ثم تدلك فروة الرأس جيدا وتترك على شعرك لمدة ساعة على الأقل ثم يغسل جيدا بشامبو مخفف في ماء فاتر.

اسبراي طبيعي لمحاربة القشرة وعلاج التساقط

أما الاسبراي المعالج للقشرة والذي يقلل من تساقط الشعر بشكل كبير فهو يحتوي على عنصري خل التفاح وبديل الليمون، ويمكنك تحضيره بسهولة عن طريق إحضار بخاخ فارغ ثم نضع به ربع كوب صغير من خل التفاح وربع كوب صغير من بديل الليمون، ثم يرج جيدا ويحفظ في الثلاجة، وعند الاستخدام يوضع على شعر جاف ثم تدلك فروة الرأس جيدا لمده 5 دقائق ويغسل بعدها الشعر بالماء الفاتر، مدة إستخدام الوصفة والاسبراي هي 30 يوم لتحصلين على زيادة وكثافة فريدة لشعرك.