مع إقتراب شهر رمضان المبارك تبحث العديد من الأمهات عن تجهيزات وتفريزات شهر رمضان المبارك بطريقة آمنة وسريعة، لضمان الطعم اللذيذ وعدم تعرض الطعام لفقد الفوائد بعد التخزين، ونتيجة البحث المستمر عن أفضل طرق للتفريز في شهر رمضان، نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا سلسلة لتفريزات الخضراوات والفاكهة والمكسرات والعديد من المأكولات، ويمكنكم متابعتنا والتواصل معنا باستمرار من خلال التعليق أسفل الخبر، ونقدم لحضراتكم الأن أهم التفريزات.تجهيزات وتفريزات شهر رمضان المبارك
يمكنكم تجهيز عدد كبير من المأكولات والعصائر هذة الفترة قبل دخول شهر رمضان، لتوفير الوقت والجهد للطاعة والعبادة وكذلك لكثرة عدد العزومات وضيق الوقت قبل أذان المغرب، ونستعرض معكم أولا تفريز الخضراوات والفاكهة، وأهم العناصرالتي نحتاجها هي أكياس صحية للتخزين أما باقي العناصر متاحة في المنزل
- يمكنكم شراء ورق العنب وسلقة لمدة ٢ دقيقة وخروجة علي ماء مثلج ويوضع في أكياس بعد سحب الهواء في الفريزر.
- الملوخية متاحة يمكن تجفيفها وفركها واستعملها بسهولة.
- يمكن شراء البرتقال وتقطيعة في اكياس واستعمالة في العصير.
- الفرولة متاحة بكثرة يمكن غسل الفرولة أكثر من مرة وتنظيفها ووضعها في أكياس للعصير.
- الطماطم وهي هامة جدا يمكن شراء كمية وتقطيعها وتسبيكها جيدا وتوضع غي أكياس بكميات مناسبة.
لإستكمال تجهيزات وتفريزات شهر رمضان المبارك التي قدمتها لحضراتكم، نقدم لحضراتكم طرق تفريز المكسرات
- يتم تقشير المكسرات وتوضع في أوعية زجاجية في الثلاجة.
- يتم الاحتفاظ بجوز الهند بنفس الطريقة.
- الزبيب، المشميشية، القراصية، التين المخفف، يتم وضعهم في برطمان زجاجي كلا علي حدا في الثلاجة.
- يتم تنظيف التمر وتفصيصة ويوضع في برطمان محكم الغلق.
- السيرب المخصص للحلويات يجهز ويوضع في برطمان زجاجي.
- سوف نستكمل مع حضراتكم التفريزات بالتفاصيل وخطوات التجهيز، أترك تعليق أسفل الخبر في حالة وجود تساؤلات.
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مع إقتراب شهر رمضان المبارك تبحث العديد من الأمهات عن تجهيزات وتفريزات شهر رمضان المبارك بطريقة آمنة وسريعة، لضمان الطعم اللذيذ وعدم تعرض الطعام لفقد الفوائد بعد التخزين، ونتيجة البحث المستمر عن أفضل طرق للتفريز في شهر رمضان، نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا سلسلة لتفريزات الخضراوات والفاكهة والمكسرات والعديد من المأكولات، ويمكنكم متابعتنا والتواصل معنا باستمرار من خلال التعليق أسفل الخبر، ونقدم لحضراتكم الأن أهم التفريزات.تجهيزات وتفريزات شهر رمضان المبارك
يمكنكم تجهيز عدد كبير من المأكولات والعصائر هذة الفترة قبل دخول شهر رمضان، لتوفير الوقت والجهد للطاعة والعبادة وكذلك لكثرة عدد العزومات وضيق الوقت قبل أذان المغرب، ونستعرض معكم أولا تفريز الخضراوات والفاكهة، وأهم العناصرالتي نحتاجها هي أكياس صحية للتخزين أما باقي العناصر متاحة في المنزل
- يمكنكم شراء ورق العنب وسلقة لمدة ٢ دقيقة وخروجة علي ماء مثلج ويوضع في أكياس بعد سحب الهواء في الفريزر.
- الملوخية متاحة يمكن تجفيفها وفركها واستعملها بسهولة.
- يمكن شراء البرتقال وتقطيعة في اكياس واستعمالة في العصير.
- الفرولة متاحة بكثرة يمكن غسل الفرولة أكثر من مرة وتنظيفها ووضعها في أكياس للعصير.
- الطماطم وهي هامة جدا يمكن شراء كمية وتقطيعها وتسبيكها جيدا وتوضع غي أكياس بكميات مناسبة.
لإستكمال تجهيزات وتفريزات شهر رمضان المبارك التي قدمتها لحضراتكم، نقدم لحضراتكم طرق تفريز المكسرات
- يتم تقشير المكسرات وتوضع في أوعية زجاجية في الثلاجة.
- يتم الاحتفاظ بجوز الهند بنفس الطريقة.
- الزبيب، المشميشية، القراصية، التين المخفف، يتم وضعهم في برطمان زجاجي كلا علي حدا في الثلاجة.
- يتم تنظيف التمر وتفصيصة ويوضع في برطمان محكم الغلق.
- السيرب المخصص للحلويات يجهز ويوضع في برطمان زجاجي.
- سوف نستكمل مع حضراتكم التفريزات بالتفاصيل وخطوات التجهيز، أترك تعليق أسفل الخبر في حالة وجود تساؤلات.
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