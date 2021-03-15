مكون طبيعي يساعد على تطويل الرموش في اسبوع لن تصدقي ما هو

تطويل الرموش بشكل طبيعي أحد أهم الأمور التي تبحث عنها كل فتاة كما نعلم ان رموش العينين من احد مظاهر جمال المراة وبالتالي كلما كانت طويلة وكثيفة اضفي هذا الامر جمالا اكثر على العين وشكلها، وهذا ما ترغب في الحصول عليه كل فتاة وسيدة، وعلى الرغم من كون الطريقة سهلة للغاية الا ان هناك الكثير منهن لا يعلمن السر حول الطريقة الصحيحة لتطويل الرموش.

تطويل الرموش

هناك وصفة سهلة يمكن استخدامها من خلال منتج طبيعي يمكن الحصول عليه بمنتهي السهولة وشراؤه لكونه غير مكلف على الاطلاق وهو زيت الخروع، ويعد زيت الخروع أحد الزيوت الطبيعية المعروفة على مدار التاريخ ومن القدم حيث كان يطلق عليه باسم اكسير الشباب والجمال ويمكن استخدام زيت الخروع لتطويل الرموش من خلال الطريقة التالية:

في البداية تقوم بغسل وجهك جيدا.

وتقوم بتجفيف باستخدام قطنة نظيفة تقوم بتجفيف رموش عينيك جيدا.

في طبق صغير نضع القليل من زيت الخروع.

باستخدام فرشاة الماسكرا النظيفة يتم غمسها في زيت الخروع.

ابدأ بتوزيع الزيت على الرموش مع الحرص بعدم مساس الزيت مباشرة لعينيك.

ويتم تركه طوال الليل، ويغسل في الصباح الباكر بماء فاتر جاري.

كما يمكن تطويل الرموش كذلك باستخدام زيت جوز الهند مع زيت الخروع.

يفضل شراء زيت الخروع وزيت جوز الهند من عند العطار ويكون جديدا.

في طبق صغير صغير يتم إضافة مقدار ملعقة من زيت الخروع.

وملعقة أخرى من زيت جوز الهند.

ويتم مزجهم معا حتى تمام التجانس جيدا.

بعد غسل الوجه وتجفيفه والتأكد من جفاف الرموش.

باستخدام فرشاة الماسكارا والتي يتم غمسها في خليط الزيوت.

يتم تمرير الفرشاة على الرموش مع الحذر التام من ملامسة الزيوت للعينين.

وتترك طوال الليل ويتم غسلها بماء جاري في الصباح الباكر.

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تطويل الرموش بوصفة طبيعية