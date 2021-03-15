عجينة قطن للبيتزا ومخبوزات خفيفة رائعة ناجحة مثل الجاهزة

عجينة قطن للبيتزا ومخبوزات، يوجد الكثير من السيدات والفتيات يحترن في طريقة مثالية لعمل مخبوزات أو فطائر أو بيتزا مثل المحلات وذلك عن طريق عجينة مثالية للمعجنات، وأنسب عجينة لعمل المخبوزات والفطائر بأنواعها هي عجينة قطن التي لا يوجد بها أي عيب ومثالية لنجاح المعجنات بكافة أنواعها، حتى لو كانت تلك معجنات مصنوعة لأول مرة في بيت ونقدم لكم طريقة عجينة مثالية في 10 دقائق وتكون جاهزة للاستخدام بأي وصفة تريدين ويمكن حشو تلك الفطائر ومعجنات بأي حشوة ترغبون بها وعجينة قطن جاهزة لكل الأوقات.

عجينة القطن من أنواع معجنات التركية التي ظهرت مؤخرا في الكثير من الوجبات، وتم اتخاذها والعمل بها في مطاعم الدول العربية المختلفة وصنع منها المخبوزات والمعجنات وحشوها بالجبن أو النوتيلا وابتكار بالعمل بها فهي هشة وتساعد في تشكيلها.

طريقة عجينة قطن للبيتزا والمخبوزات

يوجد الكثير من الفتيات اللاتي يرغبن في عمل عجينة قطن هشة لابد من صنعها بمكون واحد وخطوات مضبوطة لتنجح معك العجينة وتكون هشة بمقادير وخطوات لا تستطيع من خلالها عمل العجينة إلا وكانت ناجحة جدا، فلابد من وضع بالعجين التي يصنع منها الفطائر والبيتزا والمخبوزات الخميرة والزبادي فإنها تعطي للعجين هشاشة وطراوة مثالية وتجعل العجين يختمر في وقت أقل وتضمني نجاحه.

نحتاج إلى كيلو من دقيق الأبيض للمخبوزات. ملعقة صغيرة من بيكنج باودر. ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من السكر الأبيض. ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الفورية. عدد أربع ملاعق كبيرة من حليب بودرة. نصف كوب من الزيت النباتي. ربع كوب من زبدة. عدد إثنان بيض بحرارة الغرفة. عدد كوبان من الماء الدافئ للعجن.

في وعاء عميق يتم وضع الماء الدافئ مع الخميرة والسكر والقليل من الزيت وتقليبهم معا وانتظري لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل.

عندما تصنع فوران وفقاعات ضيفي عليهم البيض والملح وقلبيهم معا جيدا وحليب بودرة.

وحركي المكونات جيدا معا وضيفي الدقيق بالتدريج واستمري في العجن حتى تتكون معك عجينة متماسكة غير لاصقة باليد واتركي العجينة داخل وعاء كبير حتى تختمر به.

يجب وضع القليل من زيت تحت وفوق العجينة وتغطيتها حتى تختمر وتعلو وتصبح هشة وتترك لمدة نصف ساعة.

ثم ضيفي قطعة زبدة على العجينة واعجنيها جيدا في كل مرة يوضع عليها زبدة حتى تتشرب عجينة زبدة ولابد أن تكون عجينة غير لاصقة باليد.

ثم يتم تشكيل العجينة إلى قطع صغيرة من الكرات على حسب الرغبة، وتترك حتى ترتاح العجينة لمدة ربع ساعة تقريبا وتختمر وتعلو.

ثم تخبز المعجنات في فرن ساخن مسبقا على حرارة عالية 180 مئوية وتكون معجنات ذهبية اللون أو عمل بها بيتزا.

أو حشوها بالجبن أو الخضار أو اللحوم المصنعة، أو بيتزا التي يحبونها الأطفال بكل أنواعها.

عدد ثلاث كوب من دقيق. ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة. ملعقتان كبيرتان من السكر. ملعقة طعام كبيرة من بيكنج باودر. عدد ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودرة. رشة صغيرة من الملح. ربع كوب من الزيت. كوب وربع الكوب من الماء.

في وعاء يضاف كل من الدقيق مع الخميرة والحرص على وضع الخميرة في منتصف.

ثم يضاف على الخميرة السكر وفي طرف الدقيق يضاف الملح لأن الملح يبطل عمل الخميرة.

ثم يضاف ملعقة كبيرة من بيكنج باودر مع الحليب البودرة وتخلط وتقلب كل مكونات مع بعضها.

يمكن إضافة 3 ملاعق كبيرة من الزبادي ثم يضاف الزيت ويعجن كل تلك المكونات مع بعضها بالماء الدافئ.

الاستمرار في العجن لمدة 5 دقائق حتى تمتزج كل مكونات العجين مع بعضها، ثم يغطى العجينة في وعاء وتترك لتختمر لمدة ساعة.

وعندما تختمر وتعلو يمكن العمل بها وحشوها مباشرة أو يمكن حفظها في الثلاجة لحين استخدامها.

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