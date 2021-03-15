طريقة عمل بسكويت العشر دقائق السهل بسكويت تعلم جميع الفتيات

بسكويت العشر دقائق اسم على مسمى لأن عند القيام بعمله لا يأخذ وقتاً كثيراً ومكوناته سهلة وبسيطة متوفرة عند الجميع، يفضل تناوله معظم الأطفال اصغار وأيضاً الكبار وهو يتميز بطعمه اللذيذ المقرمش لاحتوائه على السكر، يمكن عمله بعدة أشكال مختلفة على حسب الرغبة وأيضاً يمكن عمله بالكاكاو أو سادة وفي جميع الحالات يتميز بمذاق رائع، وهذا البسكويت يقوم بعمله جميع الفتيات المقبلات على الزواج وغيرهم لكى يتعلموا كيفية صنع أنواع الحلويات والمخبوزات المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مكونات بسكويت العشر دقائق وطريقة تحضيره.

مكونات بسكويت العشر دقائق

يتكون بسكويت العشر دقائق من عدة مكونات بسيطة متوفرة عند كل فتاة وكل ست بيت وهي كما يلي:

1/2 1 كوب من الدقيق.

حبة واحدة من البيض.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الحليب.

ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

رشة صغيرة من الملح.

للتزيين

كوب من السكر الأبيض الناعم.

طريقة الإعداد والتحضير

بسكويت العشر دقائق من أبسط أنواع البسكوتات سهلة التحضير التي يقوم بها الجميع والطريقة كما يلي:

نقوم بإحضار إناء ونضع به السكر والبيض والفانيليا ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يذوب السكر تماماً. ثم نضيف على الخليط السابق الزيت ونستمر في الضرب حتى تتجانس جميع المكونات. ننخل الدقيق جيداً ثم نضع عليه الملح والبيكنج بودر ونضيفهم على الخليط تدريجياً ونقوم بالعجن حتى تصبح لدينا عجينة لينة متماسكة. تقسم العجينة إلى نصفين ثم نضيف على أحد النصفين ملعقة الكاكاو والحليب ونعجنها جيداً. بعد ذلك تشكل العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم أو تشكيلها على حسب الرغبة ثم نغمس الأشكال في السكر الناعم. نرص الاشكال في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي ويتم نضجه تماماً.

ملاحظات لنجاح هذا البسكويت

عند عمل أي نوع بسكويت يجب إتباع مكوناته بدقة والآن سوف نعرض بعض الملاحظات وهي:

نستخدم جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة.

يجب أن ينخل الدقيق قبل الاستخدام.

يمكن استخدام الزبدة بدلاً من الزيت.

نقوم بإزالة ربع كوب من الدقيق واستبداله بالكاكاو لعمل البسكويت كه بالكاكاو.

استخدام السكر الأبيض أفضل من السكر البني.

الإحتفاظ بالبسكويت داخل علبة محكمة الغلق.