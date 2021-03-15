كيكة الرواني الأصلية اللذيذة بمكونات بسيطة موجوده في كل منزل

يعتقد البعض أن الكيك يقتصر على الكيك السادة أو الشوكولاتة أو الأنواع الأخرى المعروفة فقط ولا يجب أن يتم الأخذ بهذا الإعتبار كواقع لأن من الطبيعي أن يوجد أنواع وأصناف أخرى غير معروفة ولا تقل عن الأنواع الأخري من حيث المذاق الرائع من أمثلتها كيكة الرواني ويعتبر الاختلاف بسيط جداً في طريقة التحضير بين كيك الرواني و الكيك العادي في الشكل وبعض المكونات نسبياً و للتعرف على طريقة تحضير كيك الرواني يمكنك التعرف على الطريقة من خلال هذا المقال المقدم لكم من موقعك ثقفني.

طريقة عمل كيكة الرواني

يعتبر كيك الرواني من الأنواع غير المنتشرة بالنسبة للأصناف الأخرى من الكيك على الرغم من مذاقها الشهي والمختلف عن الكيك التقليدي وتتشابه كلاً من كيك الرواني والكيك العادي من حيث الشكل والمذاق أيضاً لذلك منذ إنتشارها والكثير من الأشخاص لديهم الرغبة في تجربة أنواع مختلفة غير الكيك المنتشر بأنواع الفواكه والشوكولاتة وغيرهم كما أن كيك الرواني من الأنواع التي تتميز بمظهر لذيذ وجذاب بالنسبة للكثير من الأشخاص كما أن طريقتها لا تعتبر صعبة بالعكس فهي من أكثر الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل ويمكنك متابعة طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

المكونات:

كأس واحد من السميد الناعم.

كأس واحد من دقيق المعجنات.

كأس واحد من السكر عالي الجودة.

ملعقة واحدة من مسحوق البيكنج باودر.

ملعقة واحده من الفانيليا.

ثلاث بيضات كبيرة الحجم.

كمية من جوز الهند للتزيين.

تجهيز مكونات البيض أولاً التي تعتبر المكونات السائلة من البيض والفانيليا. ونقوم بتشغيل المضرب اليدوي جيداً والتحكم في خليط البيض حتى يعلو ويصبح ذو كثافة عالية. ونبدأ بوضع السكر فوق البيض بعد إخفاقه جيداً مع التقليب باليدين حتى يذوب السكر جيداً بعد تجهيز خليط البيض. نقوم بإحضار السميد ثم نقوم بنخل السميد وتوضع على خليط البيض مع البيكنج بودر. ثم نقوم بالعجن بإستخدام المضرب الكهربائي للحصول على مزيج متماسك ومتجانس وفي حالة التماسك بشكل كبير يمكنك إضافة القليل من الماء بعد ذلك نحضر صينية تبدو على شكل قالب فارغ من المنتصف للحصول على شكل كيك الرواني التقليدي. ونقوم بتجهيزها كما هو تقليدي دهن الصينية بالزيت أو الزبدة. ثم رشة من الدقيق ووضع عجينة كيك الرواني وادخالها للفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتصبح طازجة. ثم نقوم بتزيينها بجوز الهند لإعطاء رائحة رائعة.

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طريقة التحضير