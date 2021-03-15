بسكويت شاي بالزبادي الناعم تحلية كل الأوقات مقرمش بأكثر من وصفة

بسكويت شاي بالزبادي، بسكويت سهل لكل الأوقات لمن يحبون تناول البسكويت باستمرار فمن منا لا يرغب في تناول إفطار بسيط ومشبع وسهل من بسكويت الشاي مع القهوة في الصباح، فهو رفيق الكثيرين في كل من المناسبات وحفلات الشاي والأعياد، فيحبه الكثيرين من الأطفال والكبار، ويمكن للأمهات صنع بسكويت بأكثر من طريقة وتشكيله بأكثر من طريقة أيضا بما يحبه الأطفال، لذا جمعنا لكم أكثر من طريقة لعمل بسكويت شاي بالزبادي مقرمش ولذيذ، فوجود الزبادي في عجينة بسكويت تعطيه قرمشة مثالية وتعجله يسد الشهية بتناوله مع الشاي أوالقهوة في الصباح.

ومن خلال مطبخنا نقدم لكم الوصفة المثالية والمضمونة لصنع البسكويت مجربه من أمهر الشيفات لإفطار خفيف والتمتع بأروع النكهات والأطعمة، والذي سيجعل كل ربة منزل تعده باستمرار لسهولة تحضيره وطعمه الرائع.

البسكويت عامة من السهل صنعه جدا وبوصفات متعددة ولكن يختلف في المكونات التي تعمل على صنع البسكويت، فيمكن عمل البسكويت بالزبدة أو بالزيت أو بدون بيض لمن لديهم حساسية من البيض، ويمكن تزينه أيضا بأكثر من طريقة على حسب الرغبة، لذا لابد من كل أم أن تجرب عمل بسكويت في منزل بدلا من شراءه من الخارج.

طريقة بسكويت شاي بالزبادي لكل الأوقات

تختلف طرق عمل بسكويت من مكان للأخر على حسب مكونات عمل بسكويت فيوجد محلات ومطاعم تصنع البسكويت بالزبدة وأخر بالزيت ونوع أخر من بسكويت المقرمش بالشوكولاته وذلك النوع المفضل لدى الكثير منا وسنحاول أن نضم لكم أسهل أنواع بسكويت الذي يصنع في منزل

نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق الأبيض. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ خارج الثلاجة. نصف كوب من الزيت. نصف كوب من سكر البودرة. ملعقة كبيرة من الزبادي. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. ملعقة صغيرة من فانيليا السائلة.

في وعاء للعجن مناسب يضاف كل من البيض مع الزيت مع السكر وخفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي.

الاستمرار في الخفق حتى تتماسك المكونات وتكون مزيج كريني ناعم يميل لونه للأبيض.

ثم ضيفي لتلك المكونات ملعقة كبيرة من الزبادي مع الفانليليا، وأخفقيهم معا جيدا مرة أخرى.

ثم قومي بنخل الدقيق والبيكنج باودر وإضافته لباقي المكونات تدريجيا حتى يكون لديك مزيج من العجين المتماسك.

ثم أتركي العجين حتى ترتاح قليلا في درجة حرارة الغرفة لمدة ربع ساعة تقريبا.

ثم قومي بإحضار العجين بعد مرور تلك المدة وأفردي العجين عن طريق النشابة بسمك متوسط.

ثم أحضار صينية الخبز وتبطن بورق من الزبدة وتقطع العجينة بقطاعات البسكويت بأشكال مختلفة على حسب الرغبة.

ثم يدهن وجه البسكويت بصفار البيض مع القليل من الفانيليا ويسخن الفرن على حرارة عالية 180 مئوية تقريبا.

ثم يدخل بسكويت الفرن حتى ينضج ولابد أن يكون الفرن ساخن مسبقا، وعندما يأخذ بسكويت لون ذهبي يخرج من الفرن.

ثم يترك حتى يبرد تماما وينزع من الصينية ويرص في علبة محكمة الغلق حتى لا يجف وتناوله مع الشاي أو القهوة.

نحتاج إلى 2 كوب من الدقيق الفاخر. نصف كوب من زبدة طرية. نصف كوب من سكر البودرة. ربع كوب من الحليب. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من الفانيليا.

في وعاء يضاف كل من الدقيق المنخول مع البيكنج بودر مع السكر والزبدة ومزجهم معا حتى يكونوا خليط مثل الرمل.

ثم يضاف عليهم الحليب بالتدريج حتى تلم معك عجينة ويمكن إضافة ملعقة من زبادي كبيرة.

وفي النهاية ضيفي عليها رشة الفانيليا واستمري في عجن كل مكونات حتى تحصلي على عجين ناعم.

ثم أتركي العجينة ترتاح في وعاء مغلق حتى ربع ساعة على درجة حرارة الغرفة.

ثم أحضري العجينة بعد مرور تلك المدة وأفرديها على طاولة أو ما بين ورقتين من الزبدة.

وافرديهما بسمك سم وبطني الصينية بورق الزبدة، ثم قطعي البسكويت على شكل دوائر.

ثم بالشوكة أصنعي ثقوب في قطع البسكويت ثم ارفعيها من الطاولة ورصيها على ورق الزبدة.

ثم أدهنيها بصفار بيض ورشي عليها القليل من السكر ثم أدخليها الفرن الساخن حتى تنضج قطع بسكويت.

تستغرق حوالي ثلث ساعة حتى تكون ناضجة ومقرمشة تخرج وتقدم.

كما يمكن رش عليها القليل من صوص شوكولاته المذابة.

نحتاج إلى ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض. حوالي 3/4 كوب من الزبدة أو السمنة. كوب ونصف الكوب من السكر. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة فانيليا. نصف كوب من شوكولاته شيبس.

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