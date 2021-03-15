بسبوسة الشوكولاتة اللذيذة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة

ترتبط البسبوسة بدول الوطن العربي بشكل كبير نظراً لكثرة ظهورها وإختلاف وتجديد طرق تحضيرها والبعض يقوم بإعدادها كما تعرفنا عليها منذ زمن بعيد وهي تعتبر الطريقة التقليدية للبسبوسة والأكثر إنتشاراً ولكن بسبب إرتباط الأمهات بالمنزل تقوم بالتجديد المستمر وتحسين المكونات حيث تقوم بإدخال مكونات أخري أكثر جاذبية وإقبال من الأشخاص مثل بسبوسة الشوكولاتة التي انتشرت من الفئة عشاق الشوكولاتة وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك التعرف من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة في المنزل

تعد البسبوسة بالشوكولاتة أحد ألذ الحلويات الشرقية التي تمتاز بالسعرات الحرارية التي تعمل على مد الجسم بالنشاط والطاقة، وتختلف أيضا طرق تحضير البسبوسة من دولة إلى أخرى، أصبحت البسبوسة من الحلويات التي تتربع على الحلويات بشكل عام على الرغم من تقليدية وظهور البسبوسة منذ زمن طويل وكانت قديماً عبارة عن عجينة تتميز بالمذاق الحلو نظراً للقطر الذي يتم وضعه في نهاية التحضير ولكن أصبحت في تلك الفترة متطورة بشكل كبير من حيث المكونات المستخدمه وكذلك في طرق حشو البسبوسة، لا شك ان الجميع يحب الشوكولاتة، ويفضل الكثير بعض الحلويات أن تحتوي عليها فالبعض خاصةً محبي الشوكولاتة يقومون بحشوها بالشوكولاتة لتنتج لنا البسبوسة اللذيذة للتجديد بدلاً من الطرق المعهودة وبإعتبار أن الشوكولاتة أحد الحلويات التي يعشقها البعض صغار وكبار والتعرف على طريقة التحضير يمكنك المتابعة من خلال هذا المقال.

المكونات:

نصف فنجان من الكاكاو.

كوبان من الدقيق الناعم.

مقدار من جوز الهند المبشور.

ملعقة واحدة من السكر وأخرى من البيكنج باودر.

ملعقة فانيليا سائلة.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

ثلث كوب من الزبدةواحدة من البيض.

نقوم بإحضار شئ عميق للعجن ونقوم بإخفاق البيضة في طبق خارجي. ثم نضع الدقيق مع النخل أولاً في طبق التحضير الذي سبق تجهيزه للفرن. ونضع بها المكونات من مسحوق الكاكاو ونقلبهم معاً حتى يصبح لون الدقيق مائل للبني الفاتح. ثم نقوم بوضع السكر ثم تذويب الزبدة إلي حد ما ونقلب جميع المكونات معاً باليدين نحضر صينية صغيرة للمكونات. ثم نضع بها بسبوسة الشوكولاتة بحيث يكون سبق وضع ملعقة من الزيت ودهنها حتى لا تلتصق. ثم نتركها قبل وضعها في الفرن لنصف ساعة حتى تستريح وتنفرد. نقوم بوضعها في الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة ونضعها بالفرن لمدة ثلاثين دقيقة للنضوج وهكذا أصبحت بسبوسة الشوكولاتة جاهزة للتقديم للتمتع بمذاق شهي ورائع.

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طريقة التحضير