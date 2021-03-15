طريقة عمل بسكويت اليانسون السوداني بطريقة مختلفة بالسمسم

يعد بسكويت اليانسون السوداني ضمن بسكويت الإفطار الشهي اللذيذ الذي يفضله الجميع كباراً وصغاراً لتناوله مع الشاي أو الحليب، ويمكن تناوله أيضاً في أي وقت وهو من البسكوتات الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر، لا تعاني الأمهات في القيام بعمله لأن طريقة تحضيره سهلة وسريعة ودائماً تلجأ الأمهات وجميع الستات إلى عمل الشئ السهل في تحضيره، والآن سوف نتحدث في هذا المقال طريقة تحضير بسكويت اليانسون ومكوناته البسيطة التي تحتوي على مكون السمسم المفيد والمغذي من خلال موقع ثقفني.

مكونات بسكويت اليانسون السوداني

يتكون بسكويت اليانسون السوداني من مجموعة مكونات قليلة وهي كما يلي:

3 أكواب من الدقيق.

3 ملاعق صغيرة من اليانسون المطحون.

2 كوب من السمسم المحمص.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر الناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب واحد من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذا البسكويت من الطرق الممتازة التي لا تختلف كثيراً عن النوع العادي وهي:

نقوم بوضع السكر والزبدة في إناء ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي. ثم نضيف عليهم البيض والفانيليا ونستمر في الضرب حتى يتجانس البيض مع المكونات. ننخل اليانسون والدقيق ثم نضيف عليهم الملح والبيكنج بودر ونضيفهم بالتدريج على الخليط السابق ونعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نضع السمسم في وعاء ثم نأخذ قطعة من العجين على شكل حبة الجوز ونغمسها بالكامل في السمسم ثم نضغط عليها برفق حتى تصبح مثل القرص الرقيقة. نضع القرص في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط من الفرن ونتركه في الفرن لمدة 12 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي. نخرج بعد ذلك البسكويت ونتركه يبرد ثم يقدم بألف هنا وشفا.