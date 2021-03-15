طريقة عمل مورد طبيعي للخدود والشفايف ثابت طوال اليوم بأقل التكاليف

طريقة عمل مورد طبيعي للخدود والشفايف، يعد مورد الخدود أو ما يطلق عليه التنت من أهم مستحضرات التجميل التي تضيف جمالاً للمرأة، حيث أنه يكسب الوجه مظهراً جميلاً و جذاباً، فهناك العديد من موردات الخدود والشفايف يباع في الأسواق، ولكنه يحتوي على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة أو مجرد التعرض للهواء قد تختفي سريعاً، بالإضافة إلى تكلفتها المادية الباهظ لكن هناك طرق طبيعية يمكن من خلالها عمل مورد الخدود والشفايف ثابت طوال اليوم يحضر في المنزل بأقل التكاليف و لا يحتاج لبذل مجهود، ويحضر بمكونات متوفرة في مطبخك دون الحاجة إلى شرائه من الخارج مع إضافة لمسة جمالية للبشرة و نعومة فائقة، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل مورد طبيعي للخدود والشفايف.

تعرف الوصفات الطبيعية بأنها أكثر أماناً على البشرة وتعطي للوجة مظهراً جذاباً دون الحاجة إلى إستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية، بالإضافة إلى المواد الطبيعية التي تغذي البشرة وتعطيها الفيتامينات الضرورية اللازمة للبشرة، حيث أن أكثر المواد الطبيعية المستخدمة في مستحضرات التجميل عادةً ما نستخدمها في الأطعمة.

ثمرة من البنجر.

نصف ملعقة من النشا.

قومي بتقشير ثمرة البنجر ثم بإستخدام المقشرة وقومي ببشرها جيداً ثم تصفى، ونأخذ ماء البنجر المصفى ثم يضاف إليه نصف ملعقة من النشا ويتم مزجهم جيداً حتى تختفي النشا تماماً.

ثم ترفع على النار لمدة دقيقتين ثم تقلب المكونات للحصول على قوام كريمي.

ترفع المكونات من على النار ثم توضع في علبة محكمة الغلق لحين الإستخدام.

يمكن إستخدام مورد الشفايف الطبيعي على الشفايف والخدود واستمتعي ببشرة ناعمة و فائقة الجمال.

يمكن حفظه في الثلاجة لمدة أطول وإستخدامه بواسطة فرشاة صغيرة على الشفايف والخدود وفردها بالفرشاة.

طريقة أخرى لعمل مورد الخدود والشفايف

المكونات:

كريم مرطب.

ربع ملعقة صغيرة دم غزال.

أحضري عبوة صغيرة وضعي فيها أي نوع كريم مرطب تفضلينه، ثم يوضع عليه دم الغزال.

يخلط المكونين مع بعض جيداً، ثم شاهدي اللون إذا كنتي تحتاجين للون أغمق قومي بتزويد دم الغزال، مع التقليب حتى تلاحظين مدى تفتيح اللون المراد الحصول عليه.

يمكن إستخدام هذا المورد الطبيعي على الخدود لإكسابها إشراقاً، ويمكن إستخدامه للشفايف أيضاً.

طريقة التحضير: