البيتزا السائلة في المقلاة أسرع بيتزا في 5 دقائق بدون فرن هشه وخفيفه كالقطن

البيتزا السائلة هي من أشهر المأكولات التي تتواجد حول العالم، ومرغوب فيها من الكثير من الأشخاص ولديها العديد من المحبين، لما يعود اصل البيتزا الى بعض الدول الشرقية مثل الدولة تركيا ودولة اليابان وايطاليا من أكثر الدول العالم التي اشتهرت بتناول البيتزا بالإضافة، إلى ذلك أيضا من الدول التي تقوم بتحضير البيتزا بطرق متعددة و مشهورة أصبحت معروفة حول العالم البيتزا السائلة، واليوم سوف نقوم بتحضيرها داخل منزلنا والطريقة تكون مع متابعة المقال. البيتزا السائلة في المقلاة أسرع بيتزا في 5 دقائق مقادير عجينة البيتزا السائلة ثلاث أكواب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من المياه.

كوب الا ربع من الزيت.

بيضة واحدة.

ملعقتين من الحليب البودر.

ملعقتين من السكر .

ملعقة من الملح. الحشوة كوبين وربع من الموتزاريلا.

بصلة مفرومة

بيكنج باودر.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملح طريقة تحضير البيتزا السائلة نبدأ بتحضير حشو البيتزا السائلة نضع طاسة علي النار .ثم اضيفي ملعقة من الزيت .

نضع طاسة علي النار .ثم اضيفي ملعقة من الزيت . قومي بتجهيز مكونات الحشو التي ذكرناها جيدا.

ثم أبدأ بوضع كمية من الطماطم والفلفل والزيتون وقطع الدجاج او البسطرمة أى حشو تريديه وضعي القليل من الاسود والملح.

ويترك هذا المزيج حتى يغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق

تحضير عجينة البيتزا الهشه وفي وعاء آخر قومي بتحضير كمية من البيكنج بودروالخميرة، والدقيق والملح والسكر والحليب.

وفي وعاء آخر قومي بتحضير كمية من البيكنج بودروالخميرة، والدقيق والملح والسكر والحليب. قومي بخلط هذه المكونات جيدا ثم ضيفي كمية من الزيت.

ثم ابدئي بوضع المياه الدافئة بشكل تدريجي.

ولكن يجب عزيزتي أن تقومي بوضع هذه العجينة السائلة وليس جافة.

اتركيه على الأقل لمدة ساعه في مكان دافئ.

يفضل أن نقوم بتغطية هذه العجينه جيدا باستخدام كيس البلاستيك.

بعد ساعه ضعيها في صنية مدهونه بالزيت وضعي عليها الحشو التي حضرناه او أى حشو تريديه.

وقومي بتغطية الطاسة جيدا وتوضع علي نار هادئة لمدة ربع ساعه ويمكن وضع الجبن علي الوجه قبل السو.

وتقدم وهي ساحنه وبالهنا. اسعار الذهب في السعودية الأثنين 15/3/2021 الوسوم

البيتزا السائلة هي من أشهر المأكولات التي تتواجد حول العالم، ومرغوب فيها من الكثير من الأشخاص ولديها العديد من المحبين، لما يعود اصل البيتزا الى بعض الدول الشرقية مثل الدولة تركيا ودولة اليابان وايطاليا من أكثر الدول العالم التي اشتهرت بتناول البيتزا بالإضافة، إلى ذلك أيضا من الدول التي تقوم بتحضير البيتزا بطرق متعددة و مشهورة أصبحت معروفة حول العالم البيتزا السائلة، واليوم سوف نقوم بتحضيرها داخل منزلنا والطريقة تكون مع متابعة المقال. البيتزا السائلة في المقلاة أسرع بيتزا في 5 دقائق مقادير عجينة البيتزا السائلة ثلاث أكواب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من المياه.

كوب الا ربع من الزيت.

بيضة واحدة.

ملعقتين من الحليب البودر.

ملعقتين من السكر .

ملعقة من الملح. الحشوة كوبين وربع من الموتزاريلا.

بصلة مفرومة

بيكنج باودر.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملح طريقة تحضير البيتزا السائلة نبدأ بتحضير حشو البيتزا السائلة نضع طاسة علي النار .ثم اضيفي ملعقة من الزيت .

نضع طاسة علي النار .ثم اضيفي ملعقة من الزيت . قومي بتجهيز مكونات الحشو التي ذكرناها جيدا.

ثم أبدأ بوضع كمية من الطماطم والفلفل والزيتون وقطع الدجاج او البسطرمة أى حشو تريديه وضعي القليل من الاسود والملح.

ويترك هذا المزيج حتى يغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق

تحضير عجينة البيتزا الهشه وفي وعاء آخر قومي بتحضير كمية من البيكنج بودروالخميرة، والدقيق والملح والسكر والحليب.

وفي وعاء آخر قومي بتحضير كمية من البيكنج بودروالخميرة، والدقيق والملح والسكر والحليب. قومي بخلط هذه المكونات جيدا ثم ضيفي كمية من الزيت.

ثم ابدئي بوضع المياه الدافئة بشكل تدريجي.

ولكن يجب عزيزتي أن تقومي بوضع هذه العجينة السائلة وليس جافة.

اتركيه على الأقل لمدة ساعه في مكان دافئ.

يفضل أن نقوم بتغطية هذه العجينه جيدا باستخدام كيس البلاستيك.

بعد ساعه ضعيها في صنية مدهونه بالزيت وضعي عليها الحشو التي حضرناه او أى حشو تريديه.

وقومي بتغطية الطاسة جيدا وتوضع علي نار هادئة لمدة ربع ساعه ويمكن وضع الجبن علي الوجه قبل السو.

وتقدم وهي ساحنه وبالهنا. اسعار الذهب في السعودية الأثنين 15/3/2021

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