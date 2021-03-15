الكفتة المشوية اعمليها في البيت بكل سهولة مثل المحلات، الكفتة تعتبر من أشهر الوجبات الرئيسية في مطاعم دول العالم، والتي يعشقها جميع الأشخاص، لأنها تتميز بمذاق ورائحة رائعين للغاية، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة داخل المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة عمل الكفتة الشهية.

تعتبر مكونات الكفتة المشوية غير مكلفة وبسيطة ومتوافرة في كل منزل، وتتسم خطوات تحضيرها بالسهولة، ومن خلال السطور الآتية سوف نذكر إليكم مكونات عمل الكفتة المشوية وخطوات تحضيرها.

طريقة عمل الكفتة المشوية

المكونات:

1000 جرام لحم مفروم.

كوب كبير من البصل المفروم.

ملعقتان من البقسماط الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كوب صغير من البقدونس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

اخلطي اللحم مع مقدار البصل، والبيكنج باورد، والبقسماط، والبقدونس، وباقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك ضعي خليط اللحم في وعاء محكم الغلق، ثم ضعيه داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يتماسك الخليط. ثم قومي بتشكيل خليط اللحم على هيئة أصابع متساوية الحجم. ثم وزعي الكفتة على سطح الشواية فوق الفحم، ثم اتركيها حتى تنضج الكفتة، ولكن مع مراعاة التقليب المستمر على جميع الجوانب. ضعي الكفتة المشوية بأطباق التقديم، ثم قدميها بجانب بعض السلطات والمقبلات الشهية.

طريقة تحضير الكفتة المشويةطريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

المكونات:

كيلو جرام من اللحم المفروم.

100 جرام من البصل المهروس.

نصف كوب كبير من البقدونس المهروس.

15 جرام من الملح.

20 جرام من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ثلث ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باورد.

امزجي اللحم المفروم مع الملح، والبصل، والبقدونس، والفلفل الأسود، والبهارات، وجوزة الطيب، ومقدار البيكنج بودر جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك ضعي خليط اللحم في وعاء محكم الغلق، ثم ضعي الوعاء داخل الثلاجة لمدة 120 دقيقة، حتى يتماسك خليط اللحم. ثم قومي بإخراج خليط اللحم من الثلاجة، ثم قومي بتشكيل خليط اللحم إلى أصابع متوسطة الحجم. ثم وزعي ربع كوب كبير من ماء البصل فوق أصابع الكفتة، ثم ضعي الكفتة في صينية غير لاصقة. ثم ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة منخفضة، ثم اتركي الكفتة لمدة ثلث ساعة، حتى تنضج الكفتة جيدا، وهكذا تصبح الكفتة جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرنطريقة عمل كفتة الحاتي في البيت

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف كأس كبير من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف كأس صغيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من صلصة الصويا.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة كمون.

رشة من الكزبرة الجافة.

اخلطي الثوم مع اللحم، والبصل والبقدونس، والفلفل والكمون والملح والكزبرة وصلصة الصويا جيدا، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك الخليط، ثم شكلي الكفتة على هيئة أصابع. اغرسي الكفتة بالأسياخ، ثم ضعي الأسياخ فوق الفحم، واتركيها حتى تنضج الكفتة.

خطوات تحضير كفتة الحاتيطريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

ربع كيلو من الطحينة.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

وبذلك قد وضحنا إليكم من خلال هذا المقال مكونات عمل الكفتة المشوية على الفحم وخطوات تحضيرها ومكونات عمل الكفتة المشوية في الفرن وخطوات تحضيرها.