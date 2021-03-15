طريقة عمل النجرسكو بطريقة سهلة مثل المطاعم

النجرسكو

يعد النجرسكو من الأكلات المحببة والمفضلة لدي الكثير حيث يحبها كل من الكبار والصغار وتبحث عن طريقة صنعها كل سيدة منزل لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة ومميزة مثل المحلات.

دجاجة كاملة مسلوقة ومخليه من العظم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، والزبدة، والثوم المعمر.

نصف كوب من مرق الدجاج، والكريمة الطازجة، وجبنة بارميزان مبشورة.

نصف كيس من المعكرونة.

حبة من الفلفل الأحمر المفروم إلى مكعبات.

المفروم مكعبات. بصلة مفرومة.

ملعقتان من الدقيق.

فص من الثوم مفروم.

ملح وفلفل ابيض حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من جوز الطيب.

المزيد من جبنة البارميزان للتزيين.

وضع المعكرونة في وعاء وإضافة إليها الماء وسلقها إلى ما قبل النضج ثم تصفيتها.

الماء وسلقها ما قبل النضج ثم تصفيتها. وضع الزيت والزبدة في وعاء،واضافة البصل اليه وتشويحه حتي يتغير لونه ويصفر.

إضافة الثوم إلى المكونات مع التحريك.

الثوم المكونات مع التحريك. إضافة الدقيق إلى المكونات والتحريك جيدا ثم إضافة مرق الدجاج وترك المكونات علي النار حتى تغلي، ثم إضافة الكريمة الطازجة وتحريك الخليط جيدا.

الدقيق المكونات والتحريك جيدا ثم مرق الدجاج وترك المكونات علي النار تغلي، ثم الكريمة الطازجة وتحريك الخليط جيدا. التتبيل بالفلفل الاسود والملح وجوزة الطيب ونصف كمية جبن البارميزان.

اضافة قطع الدجاج المسلوقة الي الصوص مع التحريك ،ثم اضافة الفلفلة الحمراء،واضافة المعكرونة المسلوقة للخليط مع التحريك.

وتقديم الطبق مع صحن عميق ورش الثوم المعمر المفروم وجبنة البارميزان الي الطبف وتقديمه فورا.

المكوناتطريقة التحضيرنجرسكو بالدجاج

يعتبر النجرسكو بالدجاج من الأطباق المفضلة لدي الكثير لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال بطريقة سهلة وبسيطة.

أربعمئة غرام من المعكرونة البيني الأصابع.

غرام من المعكرونة البيني بصلة متوسطة مقطعة إلى أرباع.

أربع قطع من فيليه الدجاج.

قطع من فيليه الدجاج. ورقتا غار.

كوب من الحليب، والكريمة الحامضة.

ربع كوب من الدقيق.

ارع حبات من الفلف الاسود الصحيح،و الهيل الصحيح.

عشر حبات من المشروم المقطع الي شرائح.

ملعقة من الملح صغيرة.

نصف كوب من الزيتون المقطع إلى شرائح، وجبنة ا لشيدر المبشورة.

شرائح، وجبنة ا المبشورة. كوبان من الموزاريلا المبشورة.

وضع كمية من الماء كبيرة في قدر، مع إضافة ملعقة كبيرة من الملح وملعقة من زيت الذرة ووضع القدر على نار متوسطة حتى يغلي الماء.

ملعقة كبيرة من الملح وملعقة من زيت الذرة ووضع القدر نار متوسطة يغلي الماء. إضافة المعكرونة إلى الماء وسلقها عشر دقائق حتى تنضج بشكل تام ثم تصفيتها من الماء ووضعها في طبق.

المعكرونة الماء وسلقها عشر دقائق تنضج بشكل تام ثم تصفيتها من الماء ووضعها في طبق. وضع الدجاج في قدر ذو قاعدة سميكة، واضافة اليه البصل والملح وورق الغار والهيل والفلفل ثم غمر الدجاج بالماء،ووضع القدر علي نار متوسطة ،وترك الدجاج علي النار اربعين دقيقة حتي ينضج.

إخراج الدجاج من المرق وتصفية المرق من أية شوائب ثم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.

الدجاج من المرق وتصفية المرق من شوائب ثم تقطيعه شكل مكعبات صغيرة الحجم. وضع الكريمة والحليب في وعاء ذو حجم متوسط وسميك القاعدة وتحريك المواد بالمضرب الشبكي حتي يذوب الدقيق.

وضع وعاء علي نار متوسطة والتحريك باستخدام ملعقة خشبية حتى يغلي الحليب وتتكون صلصلة بيضاء ناعمة ومتجانسة.

تثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن وتسخينه علي درجة حررة مئة وثمانين درجة مئوية ثم تجهيز طبق فرن.

علي درجة مئة وثمانين درجة مئوية ثم تجهيز طبق فرن. إضافة ثلث كمية الصلصة علي المعكرونة والتقليب بملعقة خشبية حتى تختلط الصلصة مع المعكرونة.

ثلث كمية الصلصة علي المعكرونة والتقليب بملعقة خشبية تختلط الصلصة مع المعكرونة. سكب نصف كمية المعكرونة في الطبق وتوزيع الدجاج عليه وتوزيع كمية الموزاريلا والشيدر ثم إضافة باقي المعكرونة، وإدخال الطبق الفرن مدة ربع ساعة حتى تصبح باللون الذهبي، ثم تقديمها.

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المكوناتطريقة التحضير