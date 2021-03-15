البسبوسة بالبسكويت الاوريو اعمليها في 10 دقايق

تعتبر البسبوسة بسكويت الأوريو من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فيتم تحضير بسبوسة الأوريو بطريقة سهلة، فيم تحضيرها بأكثر من نكهة، فترغب كل أم في التعرف على طريقة تحضير بسبوسة الأوريو وإليكم في السطور الآتية الطريقة المناسبة.

تعد البسبوسة بكل أنواعها من الحلويات الشرقية المنتشرة في كافة الدول العربية ولكن كل دولة تختلف بها طريقة تحضيرها ويتم عملها بأكثر من طريقة وأكثر من نكهة، من المعروف بأن البسبوسة يتم تحضيرها بدقيق السميد الناعم ولكن اليوم سنحضرها بالبسكويت الخاص بالشاي أو البسكويت الأوريو، كما يمكن عملها بخليط ممزوج من دقيق السميد والدقيق الأبيض.

كأس ونصف من السميد الناعم.

ثلاثة أرباع أكواب من السكر الأبيض.

ثلاثة أرباع كأس كبير من الزيت النباتي.

حليب.

أربعة بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

بسكويت الأوريو.

بسكويت الشاي.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

شعيرية باكستانية.

الحصول على إناء عميق ويم وضع فيه كلاً من السميد والسكر والأبيض مع الاستمرار في التقليب لحين أن يختلط السكر مع السميد بصورة جيدة. بعد ذلك يتم وضع الزيت النباتي مع الاستمرار في التقليب لحين أن يختلط الزيت مع السميد جيداً. القيام بخلط البيض في إناء أخر ويتم إضافة له خليط السميد مع إضافة البيكنج بودر ويتم تحريك الخليط جيداً لحين أن تختلط المكونات جيداً مع بعضها ويتم ترك ذلك الخليط لمدة ربع ساعة لحين أن تصبح حبات السميد طرية. يتم وضع المكونات في الخلاط الكهربائي والاستمرار في الخلط لحين أن يظهر أمامكم عجينة متماسكة إلى حد ما. القيام بتفتيت حبات البسكويت لحين أن يصبح البسكويت أمامكم كحبات الرمل مع تفتيت حبات بسكويت الشاي بنسبة درجة تفتت بسكويت الأوريو. القيام صينية الفرن باستخدام الزبدة اللينة مع إمكانية استخدام طبق البايركس وبعد ذلك يتم نقل خليط البسبوسة إلى الصينية. يتم تفتيت الشعرية على وجه البسبوسة وبعد ذلك يتم القيام بلفها باستخدام ورق القصدير ونقلها إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة. يتم إزالة ورق القصدير من على البسبوسة وتركها لمدة خمسة دقائق لحين أن تتحمر أطرافها بشكل نهائي ويتغير لونها إلى اللون الذهبي. يتم إخراج البسبوسة من الفرن وبعد ذلك يتم وضع الحليب على الوجه لحين أن يصل إلى كافة أرجاء البسبوسة. يتم تقطيع بسبوسة الأوريو إلى قطع صغيرة للغاية وبعد ذلك يتم نقلها إلى أطباق التقديم وبالهناء على الجميع.

مكونات تحضير بسبوسة الأوريو:خطوات عمل بسبوسة الأوريوطريقة تحضير البسوسة بالبسكويت وبجوز الهند:

تعتبر البسبوسة بالبسكويت من أفضل أنواع الحلويات الشرقية السريعة التي يتم تحضريها بكل سهولة وتعد مكوناتها بسيطة وسهلة وتعتمد إعتماد كلي على البسكويت السادة أو بسكويت الأوريو، واليوم من خلال المقال سنوضح مكونات البسبوسة بالبسكويت بجوز الهند اللذيذ، كما سنحضر الخطوات بالتفصيل للتأكد من ضمان تحضيرها بشكل صحيح وجيد.

كوب ونصف من دقيق السميد الناعم.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

ثلاثة أرباع كأس كبير من الزيت النباتي.

كوب حليب.

أربعة بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

باكو بسكويت الأوريو بالشكولاتة.

باكو من بسكويت الشاي السادة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوب من جوز الهند المبشور الناعم.

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مكونات تحضير بسبوسة بالبسكويت وجوز الهند: