فوائد الزيتون المدهشة للجسم والشعر والبشرة ودوره في حماية الإنسان من الزهايمر

تعد ثمار الزيتون من الثمار المباركة التي خصها الله بالذكر في كتابه المجيد نظرًا لفوائدها التي لا تعد ولا تحصى لجسم الإنسان، كما أن له خصائص علاجية وجمالية متعددة، فهي كثمار وكزيت تعد مصدر للطاقة وغذاء غني بالمعادن والأحماض الدهنية الضرورية مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم و المغنيسيوم والحديد و الفوسفور والكبريت والنحاس واليود، إلى جانب الفيتامينات المتنوعة مثل فيتامين أ وفيتامين هـ، ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية الضرورية.

فوائد الزيتون المدهشة للجسم والشعر والبشرة

تعمل ثمار الزيتون على تقليل الكولسترول السيئ ورفع مستوى الكولسترول الجيد، مما يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين وحمايتها من الجلطات، يساعد في مقاومة السكتات الدماغية والقلبية، لذا ينصح بتناوله لمرضى القلب.

مكافحة الالتهابات وتعزيز المناعة عن طريق مكافحته للجذور الحرة، كما يحتوي زيت الزيتون على مواد تعمل على مكافحة وقتل الخلايا السرطانية وتدميرها.

يحمي الإنسان من مخاطر التعرض لمرض الزهايمر بسبب احتوائه على مادة البوليفينول، ومواد تحارب الجذور الحرة وتقلل الأكسدة في خلايا الدماغ ومن أهمها فيتامين هـ،، لذلك يقوم بتحسين مستوى الذاكرة والتركيز.

لكل من يبحث عن الحل الأمثل لفقدان كميات كبيرة من الوزن بشكل سريع وآمن، يتلخص الحل في ثمار الزيتون قليلة الدهون والكولسترول وتحتوي علي نسب قليلة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية التي تشجع حرق الدهون في الجسم.

مضادات الأكسدة الموجودة في الزيتون تساهم في تأخير إصابة البشرة بالعجز المبكر، وإصابتها بأعراض الشيخوخة، والقضاء على الكثير من المشاكل التي تواجههم، والتي تؤثر بالسلب على الحالة النفسية، ومن أهم فوائده للبشرة، الترطيب وتجديد الخلايا، كما يساعد على تجديد شباب البشرة.

يحتوي على كافة العناصر الغذائية الحيوية والمعادن المطلوبة من أجل الحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس.