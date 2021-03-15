فوائد فاكهة الكاكا لعلاج الكثير من الأمراض ودورها لمرضى السكري

تمتاز فاكهة الكاكا بطعمها الحلو والمذاق الرائع، شكلها الذي يشبه حبة الطماطم، كما أن لها أربعة أنواع مشهورة هي هياكومي، وتاموبان، وهاشيا، وفيويو، وتحتوي فاكهة الكاكا على الكثير من المعادن المهمة مثل: الكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والصوديوم، والبوتاسيوم، والمنغنيز، كما يوجد بها فيتامين A، وB، وC، ويوجد بها مركب الفلافونويد، كما تضم العديد من الألياف الغذائية ووحمض الفينوليك، ومواد مضادة للأكسدة مثل: البيتا كاروتين، واللايكوبين.

فوائد فاكهة الكاكا لعلاج الكثير من الأمراض

تمنع تكوين جلطات الدم في نظام القلب والأوعية الدموية، كما يقوم البوتاسيوم الموجود في الكاكا بنقل الأوكسجين إلى القلب وينظم توازن الماء في الجسم، ويمنع تصلب الشرايين ويحارب الأكسدة، مما يقي الجسم من مخاطر الإصابة السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.

غذاء جيد للتخلص من الإجهاد والإرهاق وتمد الجسم بالكثير من الطاقة والحيوية لممارسة الكثير من الأعمال والتمارين الرياضية.

تقضي على الكثير من البكتريا والطفيليات التي تصيب الجهاز الهضمي، وتخلص المعدة من الكثير من المشاكل، كما تقاوم مرض الوزنتاريا وتلبك الأمعاء.

تحد أيضًا من مخاطر ارتفاع الكولسترول في الدم، مما يجعله مفيد لكلًا من مرضى القلب والسكري.

مفيد للغاية لمرضى السكري وذلك لاحتوائه على المغذيات النباتية التي تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، كما يساعد في ارتفاع ضغط الدم.

رفع مناعة جسم الإنسان للتصدي ومقاومة الإصابة بأي مرض، كما تنقي الجسم من السموم التي تصيبه وتضر به.

أحد عوامل الوقاية من الإصابة بالكثير من الأورام السرطانية الخطيرة مثل سرطان الثدي، سرطان البروستاتا، سرطان الرحم، وسرطان القولون.

قادرة على مواجهة درجة الحرارة المرتفعة وتعويض الجسم بكل ما يفقده من السوائل عن طريق تناولها، وتروي العطش بشكل كبير