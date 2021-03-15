عجينة الكريب حلو وحادق حضريها بـ 3 مكونات في دقايق

يعد الكريب من أكثر المأكولات المفضلة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء كانوا صغار أو كبار، فيتم تحضير الكريب بأكثر من نكهة وتختلف طريقة تحضيره من مكان للأخر ولكن العجينة كما هي لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكريب كالمطاعم.

يعتبر الكريب من افضل أنواع الوجبات التي يمكن تناولها حلو وحادق أيضا، وتختلف على حسب نوعية الحو أما الكريب الحلو يتم حشوه بالشكولاتة النوتيلا والفرولة، كما يمكن تناولها بالشكولاتة النوتيلا مع الموز، بينما الكريب الحادق أنواعه كثيرة ومتعددة على حسب ذوق كل شخص يمكن تناوله بمشكل الجبن مه الزيتون، وتناوله بالسجق أو البسطرمة.

كأس من الدقيق.

بيضة.

كأس من الحليب.

رشة من الملح.

زيت.

بعد ما تم الحصول على جميع المكونات يتم إحضار وعاء الخلاط الكهربائي وبعد ذلك يتم وضع كلاً من البض والملح ويتم ضربهم جيداً في الخلاط. بعد ذلك يتم وضع الحليب على الخليط مع إضافة الزيت واستمرٍ في الخلط. بعد الانتهاء من ذلك يتم وضع الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في خلط جميع المكونات مع بعضها البعض. بعد ما يتم الانتهاء من خلط المكونات قد يتكون إليكم خليط قومي بتركه لمدة نصف ساعة. بعد الانتهاء من ذلك يتم وضع مقلاة على النار وبعد ذلك يتم وضع الزيت في هذه المقلاة. وبعد ذلك يتم وضع خليط الكريب في المقلاة والاستمرار في هذه الخطوة لحين أن يتم الانتهاء من كمية العجين.

مقادير الكريب الحادق:خطوات تحضير عجينة الكريب الحادق:مكونات عمل الكريب الحادق:

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يفضلون تناول الكريب الحادق وهذا سنقدمه إليكم في السطور الآتية وإليكم المكونات:

جبنة فيتا.

رشة من الكمون.

زعتر.

فلفل أسود.

طريقة تحضير الكريب كالمطاعم:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكريب كالمطاعم:

يتم وضع عيش الكريب على المقلاة وبعد ذلك يتم فرده ويتم بعد ذلك وضع كلاً من الزعتر والفلفل الأسود والملح والجبن. يتم فرد جميع هذه المكونات على الكريب ويتم ترك الكريب على المقلاة لحين أن يتغير لون الكريب ويصبح لونه مائل إلى الذهبي. بعد ذلك يتم لف الكريب تبعاً للشكل الذي ترغبون في الحصول عليه. طريقة تحضير الكريب بالفراولة: يتم الحصول على الكمية المرغوبة من الفراولة مع موزة مع كأس من النوتيلا. يتم وضع عيش الكريب على المقلاة وبعد ذلك يتم فرد النوتيلا على الكريب. يتم وضع الموز والفراولة على الكريب. وبعد ذلك يتم لف الكريب وتزينه بصوص الشوكولاتة وبالهناء على الجميع.

طريقة تحضير حشو الكريب الحادق بالسجق البلدي:

يعتبر حشو الكريب سهل وبسيط ويتم حشوها بأكثر من نكهة ولكن الآن سنحضرها بالسجق البلدي، سنوضح لكم متابعينا الكرام المكونات بالتفصيل.

سجق بلدي والكمية على حسب عدد الأفراد.

مشكل جبن مبشور رومي وفلامنكو وموتزريلا وشيدر.

ملعقة زيت طعام.

مقلاة

بالأول قومي بتقطيع السجق البلدي لقطع صغيرة. بعدها قومي بتحضير المقلاة وضعي بها زيت الطعام حتى يتم تسخينه. الخطوة التالية ضعي السجق المقطع في المقلاة ثم قلبيها حتى يتم النضج تماما، واتركيه حتى يبرد. حضري بولة عميقة وضعي بها جميع أنواع الجبن والسجق وقلبيهم جيدا وضعي الحشو في الكريب وقومي بتسويته على الجريل.

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مكونات حشو الكريب بالسجق البلدي:طريقة تحضير حشو الكريب بالسجق البلدي: