التومية السوري الاصلي بدون بيض ولبن زي بتاعة المحلات السوري

تعتبر الثومية من أكثر أنواع الصلصات المفضلة عند الكبار والصغار، يكثر تناول الثومية مع الكثير من الأطباق على سبيل المثل الشاورما، يختلف طريقة تحضير الثومية من شخص للأخر فيمكن أن يتم تحضيرها باستخدام النشا ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على الطريقة الصحيحة لتحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الثومية بالنشا.

حيث تعد التومية السوري من المقبلات المحببة لدى الكثير التي تدخل في العديد من الوجبات السريعة مثل ساندوتش الشاورما، وفتة الشاورما، كما يتم تقديمها أيضا بجوار الوجبات المشوية وتعتبر طريقة عملها غير مكلفة وتعتبر بسيطة وسهلة ومكوناتها متواجدة في كل مطبخ، لذا سنوضح لكم أكثر من طريقة لعملها في البيت بدون تكلفة وبدون مجهود.

كأس ونصف من المياه.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

أربعة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة من الملح.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ثلاثة كؤوس من الزيت النباتي.

يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه كمية النشا. القيام بوضع المياه فوق النشا ويتم خلط النشا مع المياه جيداً. بعد ذلك يتم نقل خليط النشا إلى إناء أخر وبعد ذلك يتم رفعه على النار ويتم التقليب على نار هادئة لحين أن يصبح الخليط كثيف. ييتم إطفاء النار وترك المزيج لحين أن يبرد. إحضار الخلاط الكهربائي ثم القيام بإضافة الثوم وعصير الليمون والملح ويتم تحريك الخليط جيداً على النار لحين أن يصبح الخليط أمامكم كثيف. يتم نقل خليط النشا بعد أن يبرد إلى الخليط السابق ويتم خلطهم سوياً. بعد ذلك يتم إضافة الزيت إلى الخليط السابق لحين أن تنتهي كمية الزيت بشكل نهائي.

مقادير تحضير الثومية بالنشا:خطوات تحضير الثومية بالنشا:طريقة تحضير الثومية بالمايونيز:

يوجد أكثر من طريقة يتم تحضير الثومية بها وإليكم في السطور الآتية المكونات:

نصف كأس من زيت الذرة.

كأس من عصير الليمون.

رأس ثوم مفروم.

نصف كوب من المايونيز.

رشة من الملح.

خطوات تحضير الثومية بالمايونيز:

يتم تحضير الثومية بأكثر من طريقة وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير:

القيام بخلط زيت الذرة والمايونيز وعصير الليمون جيداً مع بعضهم البعض. يتم إضافة الثوم والملح إلى الخليط السابق لحين أن يتم الحصول على صلصة بقوام ناعم. يتم نقل الصلصة إلى إناء وبعد ذلك يتم نقل هذا الإناء إلى الثلاجة وتركه لمدة تصل إلى أربعة ساعات. وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الثومية وبالهناء على الجميع.

طىيقة تحضير التومية السوري بالزبادي:

يوجد أكثر من طريقة يتم بها تحضير سلطة الثومية السوري منها بالنشا أو بالمايونيز كما يمكن تحضريها أيضا بالزبادي وإليكم في السطور الآتية المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرةمن ثوم مفروم.

نصف كوب من الزبادي البلدي.

رشة من الملح.

في الأول القيام بخلط زيت الذرة والزبادي وعصير الليمون جيداً مع بعضهم البعض. ثم يتم إضافة الثوم والملح إلى الخليط السابق لحين أن يتم الحصول على صلصة بقوام ناعم. يتم نقل الصلصة إلى إناء وبعد ذلك يتم نقل هذا الإناء إلى الثلاجة وتركه لمدة تصل إلى أربعة ساعات. وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الثومية وتقديمه بجوار الوجبات.

خطوات تحضير الثومية بالزبادي:طريقة تحضير سلطة التومية السوري بالكريمة:

سلطة التومية من المقبلات التي يهشقها معظم الأشختص بجوار الوجبات المشوية أو الوجبات السورية ويوجد أكثر من طريقة ليتم تحضير الثومية بها وإليكم في السطور الآتية المكونات:

نصف كوب من زيت الذرة.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبار ثوم مفروم.

كوب ونصف من الكريمة.

رشة من الملح.

خل.