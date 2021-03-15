أقوى كريم طبيعي بديل الكيراتين لفرد الشعر المجعد خلال نصف ساعة

العديد من الفتيات تسعى للحصول على شعر ناعم ومفرود بعيداً عن الشعر المجعد الذي يسبب العديد من المشاكل للشخص، فعادة ما تلجأ الفتاة إلى صالون التجميل لفرد الشعر بالمواد التقليدية المعروفة سواء كان البروتين أو الكيراتين وكلاهما يحتويان على مواد كيميائية قد تضر بالشعر على فترات متقاربة، مما يؤدي إلى تقصفه و تساقطه، بخلاف أسعارهم الباهظة فهناك العديد من الوصفات الطبيعية الأمنة على الشعر تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام وغير مكلفة، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة و يفرد بها الشعر خلال نصف ساعة فقط بالإضافه إلى ترطيبه وتغذيته معاً.

يعد كريم بانثينول من أفضل الكريمات الطبيعية المرطبة بشكل كبير للشعر، مما تساعد البصيلات على إمتصاص الماء بكمية كبيرة ويحفظ الرطوبة بداخله، يعمل كريم بانثينول على علاج الشعر من الهيشان و يعزز إنتاج خلايا الشعر بما يؤدى إلى تكثيفه بسرعة كبيرة، كما يعمل على حماية الفروة من الإصابة بالقشرة ويعالج الإلتهابات، كما يمكن إستخدامه للبشرة حيث أنه مرطب قوي و علاج سريع المفعول لإلتهابات الجلد، يدخل بانثينول في مستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة والشعر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الجرجير.

ملعقة صغيرة من كريم بانثينول.

يحضر إناء صغير و يوضع فيه زيت الجرجير وزيت الزيتون ويوضع عليهم كريم بانثينول ويتم خلطهم جيداً، حتى يصبح لدينا قوام كريمي.

يتم تقسيم الشعر، ويوضع عليه الخليط مع مراعاة ترك مسافة سم من الشعر، ثم يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة مع لبس كيس بلاستيكي أو بونيه شعر ثم يغسل بالشامبو والبلسم.

هذه الوصفة تساعد بشكل كبير في تطويل الشعر ويمكن تكرارها مرة واحدة إسبوعياً.

المكونات:

2 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من كريم بانثينول.

يحضر إناء صغير ويوضع فيه كريم بانثينول، ثم يوضع عليه زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ويتم مزجهم جيداً للحصول على قوام كريمي.

يوضع المزيج على الشعر ثم يلف الشعر على شكل طاقية ثم يلبس كيس بلاستيك ويترك المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالشامبو والبلسم، واستمتعي بشعر ناعم كالحرير.

ملاحظة: يمكن إستعمال كريم بانثينول على كمية قليلة من الشامبو أو البلسم و يخلطوا جيداً، ثم يغسل به الشعر بعد الإستحمام لإكسابة الرطوبة.