كيك الراوني الاصلي بدقيق السميد وجوز الهند

كيك الرواني بدقيق السميد، تعد حلويات الرواني التركي من أشهر الحلويات التركية وذات مذاق جيد مميز وسهلة التحضير، لأن لها الكثير من الطرق في الطهي التي يتبعها أكب طباخين في العالم العربي، لذلك يا عزيزي القارئ سوف أقدم لكم أفضل طريقة عمل الرواني التركي بعيد عن الطرق التقليدية بأسهل الخطوات ابقوا معنا.

تعتبر كيكة الراوني من أفضل أنواع الكيكات الغير مكلفة وكل مكوناتها بسيطة ومتواجدة في كل مطبخ، وتعد من أقدم أنواع الحلويات التي تقدم منذ فترة طويلة كانت جددتنا تجيد في تحضيرها ومتمكنة في مكوناتها، ومنذ فترة حدث سيرش في محركات البحث عن الطريقة الصحيحة لعملها بكل أتقان، لذا سنوضح لكم الطريقة الصحيحة لكيك الراوني من خلال السطور التالية.

3 عدد بيضات كوب كامل من الدقيق الأبيض كوب سكر 2 كوب دقيق سميد ناعم كوب من الحليب ببيكنج بودر ملعقة من قشر الليمون المبشور ملعقة صغيرة عصير ليمون جوز هند مبشور للتزين 2 كوب سكر مع كوب من الماء لتحضير الشربات رشة صغيرة من الملح والفانيليا

مكونات عمل الرواني التركيطريقة تحضير الرواني التركي

• أولا يجب إعداد الشربات من خلال كوب ماء وكوب سكر ونضعهم على نار متوسطة.

• ثم نقوم بإضافة عصير الليمون بعد غلاء الشربات على النار.

• نترك الشربات لمدة خمس دقائق ثم نقوم بإغلاق النار

• ثم نضيف على الشربات رشة الفانيليا.

• ثم نقوم بإحضار وعاء نضيف به الليمون المبشور، والسميد والملح والبيكنج بودر مع التقليب الجيد.

• نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه المكونات المتبقية من البيض والفانيليا والسكر لنحصل على قوام ناعم خفيف.

• ثم نقوم بوضع الحليب والزيت على الخليط في الخلاط

• ثم ضيفي السميد الخلاط ونخلطهم مرة أخري.

• ثم قومي بصب الخليط لقالب الكيك بعد القيام بدهنه بالزيت أو الدقيق

• ثم قومي بإدخاله الفرن حتى يكتسب اللون

• بعد ذلك ضيفي الشربات وجوز الهند للتزيين وبالهنا والشفا على قلوبكم.

2 عدد بيضة.

كوب من الدقيق الأبيض مخصص للحلويات.

كوب سكر ناعم.

2 كوب دقيق سميد ناعم.

نصف كوب من الحليب الدسم.

ملعقة صغيرة ببيكنج بودر.

ملعقة من قشر البرتقال المبشور

نصف كوب عصير برتقال.

جوز هند مبشور للتزين.

2 كوب سكر مع كوب من الماء لتحضير الشربات

مع رشة صغيرة من الملح والفانيليا.

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مكونات كيك الرواني بالبرتقال