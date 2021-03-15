بيتزا 10 دقائق بالخلاط سهلة وسريعة غير تقليدية بالطاسة بدون فرن

بيتزا 10 دقائق بالخلاط، أنتشرت في الفترة الأخيرة طريقة ووصفة سهلة وسريعة لعمل البيتزا والتي تصنع في 10 دقائق فقط، أو يطلق عليها في بعض الأحيان بيتزا الطاسة، فتلك الوصفة جديدة ولكنها سهلة ونتائج تحضيرها ناجحة جدل، فتعطيك بيتزا هشة طرية مضاف لها الجبن لتكون مثل الجاهزة تماما أو أحسن لان كل أم متأكدة من نظافة صنعها، وعجينة تلك البيتزا سريعة وتعد في الخلاط وتكون أشبه بعجينة البان كيك قليلا، فمناسبة تلك الطريقة للأزمات والمناسبات المفاجأة وتابعي كل خطوات صنع بيتزا 10 دقايق بالخلاط حتى تنجح معك. طريقة بيتزا 10 دقائق بالخلاط نحتاج إلى كوبان من دقيق مخبوزات. كوبان إلا ربع من الماء الدافئ للعجن. ملعقة كبيرة من حليب بودرة. ملعقة صغيرة من بيكنج باودر. ملعقة صغيرة من خميرة فورية. رشة صغيرة من زعتر مفروم ناعم. ربع ملعقة صغيرة من ثوم بودرة. ربع كوب من الزيت النباتي. مكونات وجه البيتزا بصل مبشورة. فلفل مقطع إلى حلقات أو قطع صغيرة. أي نوع من اللحوم المتوفر لديك. 2 ثمرة طماطم مقطعة لقطع صغيرة. ملعقة من معجون طماطم. كوب من جبن موزاريلا. ربع كوب من زيتون الأخضر. تحضير بيتزا 10 دقائق بالخلاط السريعة في وعاء يتم وضع كل مكونات الجافة مع بعضها البعض كوب من الدقيق.

ويضاف عليهم الماء مع الحليب البودرة ويمكن إضافة القليل من جبن كيري.

ثم وضع كل تلك المكونات في الخلاط وإضافة له الزيت والملح ورشة من السكر والزعتر وباقي أنواع البهارات.

يتم خفق كل تلك المكونات في الخلاط لمدة 2 دقيقة حتى يكون خليط سائل، ثم يضاف تلك الخليط في وعاء واسع.

ويترك للتخمير والتفاعل لمدة 10 دقائق ويغطى في مكان دافئ ثم تلاحظي بعد مرور تلك الوقت ارتفاع العجينة واختمارها.

ثم يضاف باقي الدقيق إلى المزيج وتقليب وتكون شبه سائلة قليلا غير صلبة أو متماسكة تشبة عجينة بان كيك.

ثم تسخن مقلاة بالحجم المرغوب فيه وتكون غير لاقصة يضاف المزيج في المقلاة ويوزع على الوجه الصلصلة.

ثم يضاف عليها باقي المكونات الخاصة بالوجه بإضافة القليل من الجبن ثم الطماطم والفلفل والزيتون وكل مكونات بيتزا.

وعلى الوجه يرش باقي الجبن الموتزاريلا وتغطى وتترك بيتزا خلاط على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

لا تحتاج البيتزا إلى وقت كبير حتى تنضج وتقدم ساخنة مع المشروبات المفضلة. طريقة عمل التبسي العراقي باللحم المفروم وباذنجان بدون قلي وطعم رائع طريقة بيتزا 10 دقائق بالخلاطمكونات وجه البيتزاتحضير بيتزا 10 دقائق بالخلاط السريعة الوسوم

بيتزا 10 دقائق بالخلاط، أنتشرت في الفترة الأخيرة طريقة ووصفة سهلة وسريعة لعمل البيتزا والتي تصنع في 10 دقائق فقط، أو يطلق عليها في بعض الأحيان بيتزا الطاسة، فتلك الوصفة جديدة ولكنها سهلة ونتائج تحضيرها ناجحة جدل، فتعطيك بيتزا هشة طرية مضاف لها الجبن لتكون مثل الجاهزة تماما أو أحسن لان كل أم متأكدة من نظافة صنعها، وعجينة تلك البيتزا سريعة وتعد في الخلاط وتكون أشبه بعجينة البان كيك قليلا، فمناسبة تلك الطريقة للأزمات والمناسبات المفاجأة وتابعي كل خطوات صنع بيتزا 10 دقايق بالخلاط حتى تنجح معك. طريقة بيتزا 10 دقائق بالخلاط نحتاج إلى كوبان من دقيق مخبوزات. كوبان إلا ربع من الماء الدافئ للعجن. ملعقة كبيرة من حليب بودرة. ملعقة صغيرة من بيكنج باودر. ملعقة صغيرة من خميرة فورية. رشة صغيرة من زعتر مفروم ناعم. ربع ملعقة صغيرة من ثوم بودرة. ربع كوب من الزيت النباتي. مكونات وجه البيتزا بصل مبشورة. فلفل مقطع إلى حلقات أو قطع صغيرة. أي نوع من اللحوم المتوفر لديك. 2 ثمرة طماطم مقطعة لقطع صغيرة. ملعقة من معجون طماطم. كوب من جبن موزاريلا. ربع كوب من زيتون الأخضر. تحضير بيتزا 10 دقائق بالخلاط السريعة في وعاء يتم وضع كل مكونات الجافة مع بعضها البعض كوب من الدقيق.

ويضاف عليهم الماء مع الحليب البودرة ويمكن إضافة القليل من جبن كيري.

ثم وضع كل تلك المكونات في الخلاط وإضافة له الزيت والملح ورشة من السكر والزعتر وباقي أنواع البهارات.

يتم خفق كل تلك المكونات في الخلاط لمدة 2 دقيقة حتى يكون خليط سائل، ثم يضاف تلك الخليط في وعاء واسع.

ويترك للتخمير والتفاعل لمدة 10 دقائق ويغطى في مكان دافئ ثم تلاحظي بعد مرور تلك الوقت ارتفاع العجينة واختمارها.

ثم يضاف باقي الدقيق إلى المزيج وتقليب وتكون شبه سائلة قليلا غير صلبة أو متماسكة تشبة عجينة بان كيك.

ثم تسخن مقلاة بالحجم المرغوب فيه وتكون غير لاقصة يضاف المزيج في المقلاة ويوزع على الوجه الصلصلة.

ثم يضاف عليها باقي المكونات الخاصة بالوجه بإضافة القليل من الجبن ثم الطماطم والفلفل والزيتون وكل مكونات بيتزا.

وعلى الوجه يرش باقي الجبن الموتزاريلا وتغطى وتترك بيتزا خلاط على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

لا تحتاج البيتزا إلى وقت كبير حتى تنضج وتقدم ساخنة مع المشروبات المفضلة. طريقة عمل التبسي العراقي باللحم المفروم وباذنجان بدون قلي وطعم رائع طريقة بيتزا 10 دقائق بالخلاطمكونات وجه البيتزاتحضير بيتزا 10 دقائق بالخلاط السريعة

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