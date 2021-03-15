تعتبر السمبوسة بجميع أنواعها من أهم المقبلات على المائدة الرمضانية، وتتنوع طرق عملها وحشوها على حسب الذوق، فمن أشهر طرق حشوها هي اللحمة المفرومة، كما توجد السمبوسك المحشوة بالجبن والتي تتميز بمذاق مختلف ولذيذ، وسنتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل السمبوسك باللحمة المفرومة بالمقادير والخطوات السهلة لتجهيزها وحشوها بالعديد من الحشوات المختلفة، وتفريزها للاستخدام بشهر رمضان المبارك مما يوفر الوقت والمجهود للأكلات الأخرى. طريقة عمل السمبوسك باللحمة المفرومة طريقة عمل السمبوسك باللحمة المفرومة مقادير العمل عجينة السمبوسة البيتي أو علبة سمبوسة جاهزة من السوبر ماركت.

0.5 كيلو من اللحم المفروم.

عدد 2 بصلة مبشورة.

0.5 كوب من البسلة المسلوقة.

0.5 كوب من الجزر مكعبات صغيرة.

0.25 كوب من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل أسود.

زيت نباتي.

0.5 ملعقة من البهارات المشكلة. خطوات عمل السمبوسك باللحمة والخضار في وعاء علي نار متوسطة يتم إضافة ملعقتين من الزيت وإضافة البصل المفروم عليها والتقليب حتي يتغير لونه.

يتم إضافة اللحم المفروم والجزر والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة إلي البصل ومزجهم جيدا، وترك اللحم علي نا هادئة حتي يتغير لونه إلى البني.

يتم إضافة البقدونس والبسلة المسلوقة إلي الخليط بعد طهيه جيدا.

يتم فرد ورقة السمبوسك ووضع ملعقة من الخليط علي طرفها، ولف السمبوسك علي هيئة مثلث.

بعد ذلك يتم تبليل طرف السمبوسك بفرشاة مبلولة من خليط النشا والماء حتي يتم لصق طرفها ومنع فكها.

تكرر هذه العملية حتي ينتهي الخليط وورق السمبوسك.

في وعاء عميق يتم وضع الزيت وعلي نار متوسطه يتم تسخينه، ويتم وضع السمبوسك بداخله حتي يصبح لونها ذهبي.

تكرر هذه الخطوة مع جميع قطع السمبوسك.

تقدم السمبوسه علي مائدة الغداء أو الإفطار في مضان كمقبلات شهية ومقرمشة.

يمكن عمل كمية من السمبوسك بهذه الطريقة وتفريزها وإخراجها وقت الأكل أو برمضان وقليها في زيت غزير مباشرة، وهذه الطريقة توفر الكثير من الوقت. خطوات عمل السمبوسك باللحمة والخضار توجد طق أخري للحشو باللحمة المفرومة مثل إضافة الثوم والكزبرة الخضراء إلى خليط اللحم وحشوها به، أو إضافة الجبنة الموتزاريلا إلي اللحم، كما توجد طريقة أخري للحشو بالجبن فقط كالجبن مثل الفيتا وشرائح الزيتون. يصل إلى 250 ألف ريال.. خطوات الحصول على تمويل شخصي من تسهيل للتمويل 1442 الوسوم

تعتبر السمبوسة بجميع أنواعها من أهم المقبلات على المائدة الرمضانية، وتتنوع طرق عملها وحشوها على حسب الذوق، فمن أشهر طرق حشوها هي اللحمة المفرومة، كما توجد السمبوسك المحشوة بالجبن والتي تتميز بمذاق مختلف ولذيذ، وسنتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل السمبوسك باللحمة المفرومة بالمقادير والخطوات السهلة لتجهيزها وحشوها بالعديد من الحشوات المختلفة، وتفريزها للاستخدام بشهر رمضان المبارك مما يوفر الوقت والمجهود للأكلات الأخرى. طريقة عمل السمبوسك باللحمة المفرومة طريقة عمل السمبوسك باللحمة المفرومة مقادير العمل عجينة السمبوسة البيتي أو علبة سمبوسة جاهزة من السوبر ماركت.

0.5 كيلو من اللحم المفروم.

عدد 2 بصلة مبشورة.

0.5 كوب من البسلة المسلوقة.

0.5 كوب من الجزر مكعبات صغيرة.

0.25 كوب من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل أسود.

زيت نباتي.

0.5 ملعقة من البهارات المشكلة. خطوات عمل السمبوسك باللحمة والخضار في وعاء علي نار متوسطة يتم إضافة ملعقتين من الزيت وإضافة البصل المفروم عليها والتقليب حتي يتغير لونه.

يتم إضافة اللحم المفروم والجزر والملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة إلي البصل ومزجهم جيدا، وترك اللحم علي نا هادئة حتي يتغير لونه إلى البني.

يتم إضافة البقدونس والبسلة المسلوقة إلي الخليط بعد طهيه جيدا.

يتم فرد ورقة السمبوسك ووضع ملعقة من الخليط علي طرفها، ولف السمبوسك علي هيئة مثلث.

بعد ذلك يتم تبليل طرف السمبوسك بفرشاة مبلولة من خليط النشا والماء حتي يتم لصق طرفها ومنع فكها.

تكرر هذه العملية حتي ينتهي الخليط وورق السمبوسك.

في وعاء عميق يتم وضع الزيت وعلي نار متوسطه يتم تسخينه، ويتم وضع السمبوسك بداخله حتي يصبح لونها ذهبي.

تكرر هذه الخطوة مع جميع قطع السمبوسك.

تقدم السمبوسه علي مائدة الغداء أو الإفطار في مضان كمقبلات شهية ومقرمشة.

يمكن عمل كمية من السمبوسك بهذه الطريقة وتفريزها وإخراجها وقت الأكل أو برمضان وقليها في زيت غزير مباشرة، وهذه الطريقة توفر الكثير من الوقت. خطوات عمل السمبوسك باللحمة والخضار توجد طق أخري للحشو باللحمة المفرومة مثل إضافة الثوم والكزبرة الخضراء إلى خليط اللحم وحشوها به، أو إضافة الجبنة الموتزاريلا إلي اللحم، كما توجد طريقة أخري للحشو بالجبن فقط كالجبن مثل الفيتا وشرائح الزيتون. يصل إلى 250 ألف ريال.. خطوات الحصول على تمويل شخصي من تسهيل للتمويل 1442

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