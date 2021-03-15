طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة وسر نجاحها بمكونات موجودة في كل بيت

طريقة عمل لقفمة القاضي في البيت، تحب الكثير من الأمهات تحضير الحلوي المتنوعة للأسرتها في البيت، لضمان تحضيرها بمكونات جيدة تفيد صحة الأسرة ولا تسبب لهم أضرار، فمن أكثر الحلوي التي يفضلها الكبير والصغير لقمة القاضي، ويقوموا بشراءها جاهزة باستمرار، فتبحث الأمهات عن طرق تحضير لقمة القاضي المقرمشة في البيت بطريقة سهلة.

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة وسر نجاحها في البيت

المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي.

كوبان ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الدقيق.

ملعقة من الخميرة.

مكونات القطر

كوبان من السكر.

عود قرفة.

كوب من الماء.

ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بوضع الخميرة مع كوب من الماء الدافئ، قومي بتقليب الخميرة، ثم قومي بإضافة الزبادي ثم قلبي المكونات جيداً، ثم قومي بإحضار وعاء وأضيفي الملح والدقيق وحركيهم جيداً ثم أضفيهم إلي خليط الخميرة، ثم قومي بإضافة الماء إذا كان الخليط يحتاج إلي الماء حتي تحصلي على عجينة لينة، ثم تقومي بتغطيه العجينة وتركها حتي تخمر لمدة ساعة، ثم قومي بتحريكها باليد لإخراج الهواء منها، ثم قومي بتشكيل العجينة إلي دوائر صغيرة الحجم مستخدمه ملعقة صغيرة، وضعي مقلاة مليئة بالزيت الساخن، وقومي بوضع لقمة القاضي به حتي تصل للون الذهبي، ثم قومي بإخراجها ووضعها في الزيت.

طريقة تحضير القطر

قومي بوضع جميع المكونات السكر والقرفة والماء وعصير الليمون، واخلطي المكونات بشكل جيد، في مقلاة على نار هادئة وتركها حتي تغلي.

أسهل طريقة لعمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت

المكونات

كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة.

نصف كوب من الماء.

رشه من الملح.

قطر بارد.

زيت نباتي.

سكر للتزين.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الدقيق والملح، ونقوم بإضافة الخميرة والماء، ونقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بترك الخليط لمدة ساعتين حتي يخمر، نضع مقلاة بها زيت عميق، ونقومي بقلي العجينة من الجهتين بعد تشكيلها دوائر صغيرة، حتي نحصل على اللون الذهبي، ونقوم بوضع العجينة في القطر البارد وتقديمها بالشكل الذي نرغب فيه.