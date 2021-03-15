لقيمات القاضي مقرمشة وخفيفة ذهبية من برة وطرية هشة من داخل

لقمة القاضي أو لقيمات الزلابية عوامات الحلويات الشرقية، كل تلك المسميات تطلق على نوع حلى واحد رائع ينضم إلى مجموعة الحلويات الشرقية المميزة في الشكل والطعم، ولقيمات القاضي تتميز بأن لها شكل كرات تقلى في الزيت الساخن وتخرج منه إلى العسل وتكون مقرمشة وذهبية من الخارج وطرية وهشة من الداخل تذوب في الفم، ولا يوجد أحد لا يفضل تناول لقيمات القاضي سواء من الكبار أو الصغار، فهي حلوى شرقية خفيفة وليست دسمة، وفي الفترة الأخيرة أصبحت تصنع بالشوكولاته والكراميل والقشطة، ولكل عاشقي تناول لقيمات القاضي أحضرنا لكم أكثر من وصفة مناسبة سهلة وسريعة لصنعها في منزل بمكونات متوفرة وبسيطة. طريقة لقيمات القاضي خفيفة ومقرمشة نحتاج إلى كوبان كبيران من دقيق مخبوزات. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من النشا الأبيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. رشة صغيرة ملح. كوب من الماء الدافئ للعجن. ملعقة كبيرة من زيت. كمية من الزيت للتحمير. خطوات تحضير لقيمات القاضي المقرمشة في وعاء عميق ضعي الدقيق بعد نخله مرة على الأقل، ثم يضاف عليه السكر والنشا والفانيليا والخميرة الفورية.

ثم ضيفي عليه الملح في النهاية وضيفي الماء الدافئ وملعقة الزيت وامزجي كل مكونات مع بعضها.

يتكون لديك خليط شبة سائل ليس متماسك جدا ولا سائل جدا، يغطى ويترك يختمر لمدة نصف ساعة.

عندما تعلو العجينة اكشفي عن عجينة ولحصري وعاء به كمية من الزيت الغزير واتركيه يسخن على النار.

ثم بالي يدك بالزيت وهذي بالملعقة صغيرة قطعة من عجين وانزلي بها في الزيت.

استمري في وضع لقيمات القاضي حتى امتلأ المقلاة بكور لقيمات القاضي.

عندما تأخذ لون أصفر وليس ذهبي ارفعيها من على النار وضعيها في وعاء آخر حتى تنتهي من كل كمية العجينة.

ثم أعيدي وضعها في الزيت الساخن مرة أخرى حتى تلاحظي أنها أخذت لون ذهبي في تلك اللحظة أخرجي لقيمات القاضي من الزيت.

تكوني محضرة وعاء به عسل شربات أو قطر لتسقية لقيمات بها فانزلي بلقيمات القاضي في العسل لمدة 3 دقائق.

ثم ارفعيها من عسل وضعيها في مصفاه حتى يتصفى العسل الزائد منها، وتقدم لقيمات القاضي ويمكن تزينها بالسكر البودرة أيضا. طريقة شحن شدات ببجي UC لربح 1600 شدة مجانا 2021 طريقة لقيمات القاضي خفيفة ومقرمشةخطوات تحضير لقيمات القاضي المقرمشة الوسوم

لقمة القاضي أو لقيمات الزلابية عوامات الحلويات الشرقية، كل تلك المسميات تطلق على نوع حلى واحد رائع ينضم إلى مجموعة الحلويات الشرقية المميزة في الشكل والطعم، ولقيمات القاضي تتميز بأن لها شكل كرات تقلى في الزيت الساخن وتخرج منه إلى العسل وتكون مقرمشة وذهبية من الخارج وطرية وهشة من الداخل تذوب في الفم، ولا يوجد أحد لا يفضل تناول لقيمات القاضي سواء من الكبار أو الصغار، فهي حلوى شرقية خفيفة وليست دسمة، وفي الفترة الأخيرة أصبحت تصنع بالشوكولاته والكراميل والقشطة، ولكل عاشقي تناول لقيمات القاضي أحضرنا لكم أكثر من وصفة مناسبة سهلة وسريعة لصنعها في منزل بمكونات متوفرة وبسيطة. طريقة لقيمات القاضي خفيفة ومقرمشة نحتاج إلى كوبان كبيران من دقيق مخبوزات. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من النشا الأبيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. رشة صغيرة ملح. كوب من الماء الدافئ للعجن. ملعقة كبيرة من زيت. كمية من الزيت للتحمير. خطوات تحضير لقيمات القاضي المقرمشة في وعاء عميق ضعي الدقيق بعد نخله مرة على الأقل، ثم يضاف عليه السكر والنشا والفانيليا والخميرة الفورية.

ثم ضيفي عليه الملح في النهاية وضيفي الماء الدافئ وملعقة الزيت وامزجي كل مكونات مع بعضها.

يتكون لديك خليط شبة سائل ليس متماسك جدا ولا سائل جدا، يغطى ويترك يختمر لمدة نصف ساعة.

عندما تعلو العجينة اكشفي عن عجينة ولحصري وعاء به كمية من الزيت الغزير واتركيه يسخن على النار.

ثم بالي يدك بالزيت وهذي بالملعقة صغيرة قطعة من عجين وانزلي بها في الزيت.

استمري في وضع لقيمات القاضي حتى امتلأ المقلاة بكور لقيمات القاضي.

عندما تأخذ لون أصفر وليس ذهبي ارفعيها من على النار وضعيها في وعاء آخر حتى تنتهي من كل كمية العجينة.

ثم أعيدي وضعها في الزيت الساخن مرة أخرى حتى تلاحظي أنها أخذت لون ذهبي في تلك اللحظة أخرجي لقيمات القاضي من الزيت.

تكوني محضرة وعاء به عسل شربات أو قطر لتسقية لقيمات بها فانزلي بلقيمات القاضي في العسل لمدة 3 دقائق.

ثم ارفعيها من عسل وضعيها في مصفاه حتى يتصفى العسل الزائد منها، وتقدم لقيمات القاضي ويمكن تزينها بالسكر البودرة أيضا. طريقة شحن شدات ببجي UC لربح 1600 شدة مجانا 2021 طريقة لقيمات القاضي خفيفة ومقرمشةخطوات تحضير لقيمات القاضي المقرمشة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقيمات القاضي مقرمشة وخفيفة ذهبية من برة وطرية هشة من داخل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.