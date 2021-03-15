طريقة عمل أكلة المفطح السعودي على الطريقة البدوية

يعتبر المفطح السعودي من الأكلات المعروفة والمشهورة في المطبخ السعودي وذلك بسبب احتوائها على الكثير من الخضروات واللحوم والبهارات التي تعمل على انتشارها وتفضيلها من قبل الكثير.

2 كيلو لحمة خروف.

أربع فصوص من الثوم .

بصلة مقطعة بشكل جيد.

2 فلفل أخضر مقطع .

نصف معلقة حبهان.

ربع ملعقة كزبرة.

ملعقة قرنفل.

ورق غار.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة الزعفران.

نصف ملعقة ثوم مطحون.

نص معلقه فلفل أحمر بودر.

خمس أكواب رز بسمتي.

خمس أكواب ماء.

بصلة مفرومة.

2 معلقة سمنة.

2 معلقة دهن.

نصف معلقة حبهان مطحون.

نصف ملعقة قرنفل مطحون.

نصف ملعقة قرفة مطحونة.

نصف ما على جزع فرون منقوعه في ربع كوب ماء

يتم تسوية اللحم على نار متوسطة موضوع في كمية كبيرة من الماء.

ثم نقوم بإضافة البصل والفلفل والثوم وورق الغار والحبهان الكزبرة والقرفة ونترك الماء حتى يغلي.

ثم نقوم باضافة زعفران والثوم البودر والفلفل الأحمر البودرة والفلفل الأسود ويتم ترق هذا الخليط على النار حتى يتم التأكد من استواء اللحم.

ثم نقوم بإضافة ملح ونترك الخليط يغلي لمدة ربع ساعة.

ثم أقوم برفع اللحم من هذا الخليط ونضعها في صينية في الفرن عند درجة حرارة 300 ثم يترك حتى يحمر.

يتم وضع السمن والدهن في وعاء على النار مع البصل ويتم تحريكه حتى يذبل.

ثم نقوم بإضافة الحبهان والقرنفل والقرفة والملح والفلفل ويتم التقليب بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الأرز ونقلبه جيداً ثم نتركه حتى الغليان.

ثم نقوم بتقليل درجة حرارة النار ونترك الأرز حتى ينضج.

مكونات المفطح السعوديمقدار الأرزطريقة التحضيرتحضير الأرز

بعد أن ينضج الأرز بشكل جيد نقوم بوضعه في إناء كبير مفلطح وتقوم بوضع اللحم من فوقه ثم نقوم بتقديمه.