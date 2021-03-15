طريقة عمل فطيرة محشوة للعشاء بكل سهولة وبحشوة مميزة وصحية لم تجربوها من قبل

فطيرة محشوة للعشاء تعد من المعجنات الخفيفة اللذيذة والشهية التي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة، وتشعرك بالدفء. كما أنها من الأكلات التي تحظى بإقبال الكثير، ويعشقها الصغار والكبار. وتتميز بمذاقها الطيب واللذيذ لما تحتويه على حشوة رائعة ولذيذة ومفيدة، وبقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، لذا تحرص ربات البيوت على إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتها ولما لها من فوائد جمة. وإليكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطيرة محشوة للعشاء وطريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة وبألذ الحشوات، طعم ولا أروع، سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات فطيرة محشوة للعشاء

تتكون فطيرة محشوة للعشاء من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

200 مل حليب دافئ.

25 مل زيت.

بيضة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

360 جم قيق متعدد الاستعمالات.

مقادير الحشوة

150 جم جبنة شيدر مبشورة.

150 جم جبنة فيتا.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

حلة فلفل حار مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة شبت مفروم ناعم.

حبة البركة.

سمسم.

مقادير الوجه

صفار بيضة مخفوقة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذا الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطيرة محشوة للعشاء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب الدافئ والزيت والبيضة والسكر والملح والخميرة الفورية ونخلطهم جيدا حتى تمتزج المكونات.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا بسباتولا حتى تمتزج المكونات دون عجن، وتتشكل لدينا عجينة، ثم نلم العجينة ونغطيها ونتركها لمدة 40 دقيقة لكي تختمر.

ثم نحضر الحشوة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الجبنة الشيدر المبشورة والجبنة الفيتا والفلفل الأحمر المفروم ناعم والفلفل الحار والشبت المفروم ناعم وحبة البركة والسمسم ونخلطهم جيدا، وبذلك تكون الحشوة جاهزة.

ثم نقسم الحشوة إلى ثلث وثلثان، ثم نشكل الثلثان كورة كبيرة.

ثم نفرد العجينة باليد بعد اختمارها على سطح مرشوش بالدقيق على هيئة دائرة متوسطة، ثم نضع كورة الحشوة في المنتصف (كما في الصورة)، ثم نغلق العجينة من جميع الجوانب بإحكام، ثم نفردها مرة ثانية باليد على شكل دائرة.

ثم ندهن وجه الفطيرة بصفار البيض، ثم نوزع عليها الجزء المتبقي من الحشوة (كما في الصورة).

ثم نحضر صينية فرن، ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نضع فيها الفطيرة.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونتركها لمدة 25 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نقطع الفطيرة وتقدم وهي ساخنة في طبق التقديم.

وبصحة وعافية.