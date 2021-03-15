طريقة عمل بهارات المعمول الجاهزة أسرار تحضيرها في مطبخك بطريقة سهلة

يعد المعمول من أشهى الحلويات على الإطلاق ويحضر في مختلف البلاد العربية بطرق مختلفة وبالطبع لن يصلح بدون بهارات المعمول الخاصة التي تعطي الوصفة نكهة مميزة وفريدة، بدلاً من شراء تلك التوابل الخاصة من العطار أو المخبز يمكنك تحضيرها بنفسك في مطبخك بكل سهولة وبشكل مضمون وصحي فتابعينا لتعرفي الخطوات بالتفصيل. بهارات المعمول المقادير اللازمة لتحضير البهارات: بهارات المعمول المقادير اللازمة لتحضير البهارات: يمكنك تحضير تلك التوابل بكل سهولة وكل ما تحتاجنه هو: ملعقتان كبيرتان من المحلب.

ملعقتان كبيرتان من القرفة المطحونة ناعم.

ملعقتان كبيرتان من المستكة.

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من الشومر.

ملعقتان كبيرتان من الينسون. خطوات تحضير بهارات المعمول: أحضري مطحنة التوابل الخاصة بك وضعي بها كل حبات المحلب. اطحنى الحبات جيداً حتى تتحول لبودر ناعم. يتم طحن كلاً من المستكة والكمون وحبة البركة والينسون والشومر على حدى. تضاف جميع التوابل المطحونة معاً في طبق وتقلب جيداً. أعيدي التوابل إلى المطحنة ثم أضيفي القرفة والمحلب المطحون واخلطي جيداً لضمان تداخل المكونات معاً. وبذلك أصبحت التوابل جاهزة يمكنك إفراغها في برطمان زجاجي نظيف ومعقم والاحتفاظ بها ثم استخدامها لعمل المعمول. خطوات تحضير بهارات المعمول: طريقة سهلة لعمل المعمول: كيلو سميد خشن.

ربع كيلو سميد ناعم.

450 جرام زبدة

125 مل ماء ورد.

نصف كوب لبن سائل.

400 جرام تمر طري.

ربع كوب زبدة.

ملعقة كبيرة من توابل المعمول المعداة سابقاً. طريقة سهلة لعمل المعمول: الخطوات: اخلطي السميد الخشن والناعم مع توابل المعمول.

أضيفي ماء الورد لتكوين عجينة.

اتركي العجينة تتاح عشر دقائق ثم أضيفي اللبن.

اهرسي التمر مع الزبدة.

شكلي العجينة لى شكل كرات وافرديها في اليد ثم احشيها بالتمر.

قومي بوضع المعمول في صينية الخبز ثم أدوخليها الفرن على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج. وزارة الموارد البشرية تطلق مبادرة جديدة لتحسين العلاقات التعاقدية الوسوم

يعد المعمول من أشهى الحلويات على الإطلاق ويحضر في مختلف البلاد العربية بطرق مختلفة وبالطبع لن يصلح بدون بهارات المعمول الخاصة التي تعطي الوصفة نكهة مميزة وفريدة، بدلاً من شراء تلك التوابل الخاصة من العطار أو المخبز يمكنك تحضيرها بنفسك في مطبخك بكل سهولة وبشكل مضمون وصحي فتابعينا لتعرفي الخطوات بالتفصيل. بهارات المعمول المقادير اللازمة لتحضير البهارات: بهارات المعمول المقادير اللازمة لتحضير البهارات: يمكنك تحضير تلك التوابل بكل سهولة وكل ما تحتاجنه هو: ملعقتان كبيرتان من المحلب.

ملعقتان كبيرتان من القرفة المطحونة ناعم.

ملعقتان كبيرتان من المستكة.

ملعقتان كبيرتان من حبة البركة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من الشومر.

ملعقتان كبيرتان من الينسون. خطوات تحضير بهارات المعمول: أحضري مطحنة التوابل الخاصة بك وضعي بها كل حبات المحلب. اطحنى الحبات جيداً حتى تتحول لبودر ناعم. يتم طحن كلاً من المستكة والكمون وحبة البركة والينسون والشومر على حدى. تضاف جميع التوابل المطحونة معاً في طبق وتقلب جيداً. أعيدي التوابل إلى المطحنة ثم أضيفي القرفة والمحلب المطحون واخلطي جيداً لضمان تداخل المكونات معاً. وبذلك أصبحت التوابل جاهزة يمكنك إفراغها في برطمان زجاجي نظيف ومعقم والاحتفاظ بها ثم استخدامها لعمل المعمول. خطوات تحضير بهارات المعمول: طريقة سهلة لعمل المعمول: كيلو سميد خشن.

ربع كيلو سميد ناعم.

450 جرام زبدة

125 مل ماء ورد.

نصف كوب لبن سائل.

400 جرام تمر طري.

ربع كوب زبدة.

ملعقة كبيرة من توابل المعمول المعداة سابقاً. طريقة سهلة لعمل المعمول: الخطوات: اخلطي السميد الخشن والناعم مع توابل المعمول.

أضيفي ماء الورد لتكوين عجينة.

اتركي العجينة تتاح عشر دقائق ثم أضيفي اللبن.

اهرسي التمر مع الزبدة.

شكلي العجينة لى شكل كرات وافرديها في اليد ثم احشيها بالتمر.

قومي بوضع المعمول في صينية الخبز ثم أدوخليها الفرن على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج. وزارة الموارد البشرية تطلق مبادرة جديدة لتحسين العلاقات التعاقدية

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