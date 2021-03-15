طريقة تحضير ماسك الزبادي والنشا لتفتيح البشرة بشكل سريع جداً

يعد ماسك الزبادي والنشا ، من المسكات الطبيعية التي نقوم بإعدادها في المنزل بكل سهولة، وهومن المسكات الآمنة على البشرة تزيد من جمال البشرة ونضارتها، ومكوناته هي مكونات طبيعية 100%، لا تضر البشرة بل تعمل علي ترطيب البشرة وزيادة تفتيحها بشكل سريع، ومن المهم عند استخدام أي نوع من الماسكات الطبيعية هي المداومة علي استخدامه وتكراره في الأسبوع الواحد أكثر من ثلاثة أيام، ويفضل لو تم استخدامه يومياً للحصول علي بشرة جذابة ومشرقة، ويعد ترطيب البشرة هو من أهم أمور العناية بالبشرة والحفاظ عليها، ويعتبر الزبادي هو من أكثر المكونات التي تساعد في ترطيب البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير ماسك الزبادي والنشا بطريقة سهلة.

مكونات ماسك الزبادي والنشا للبشرة

مكونات قناع الزبادي والنشا مكونات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة بكل سهولة وفي وقت قصير وهي كما يلي:ـ

ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من النشا.

2 كبيرة ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

طريقة تحضير ماسك الزبادي والنشا من أسهل الطرق وأبسطها ونتيجتها فعالة جداً وهي كما يلي:ـ

في طبق متوسط الحجم نقوم بخلط الزبادي مع ملعقة الحليب، ثم نضيف النشا ونقلب المكونات جيداً. نقوم بحفظ الماسك لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة مع تغطيته، ثم نقوم بخراجه ويتم وضع الماسك على الوجه وتوزيعه بطريقة جيدة، يمكن استخدام الفرشاة لتوزيع الماسك. يترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة حتي يجف تماماً، ثم بعدها يتم غسله بالماء الفاتر. بعدها يتم وضع كريم مرطب على الوجه أي نوع نفضله، يكرر استخدام الماسك من ثلاث إلي أربع مرات في الأسبوع للاستمتاع ببشرة مشرقة وجميلة.

فوائد الزبادي للبشرة

يمكنك استخدام الزبادي فقط للبشرة بدون أي مكونات أخري، فهو مرطب جيد للبشرة وفوائده هي كما يلي:ـ

يعمل على تبيض البشرة إذا تم استخدامه بكثرة، ويعمل علي إخفاء البقع والاسمرار الذي يظهر في البشرة، نتيجة للتعرض لأشعة الشمس.

يعمل بشكل كبير في القضاء على حب الشباب، فهو يحتوي على خصائص مضادة للبكتريا والفطريات.

يساعد في التخلص من الجلد الميت، ويعمل على تنعيم البشرة وترطيبها بشكل كبير.