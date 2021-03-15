الهريسة المحشية الفاخرة علي اصولها واطيب من المحلات

الهريسة المحشية في جميع الأنواع إذا كانت بالقشطة والمكسرات تعتبر من ضمن الحلويات الشرقية التي اشتهرت في شكل كامل بجميع انحاء العالم، وفى الوطن العربى وتم ظهورها منذ قديم الزمان، كما ظهرت ايضا في دولة سوريا ودولة الشام وبعد ذلك تم ظهورها في جميع أنحاء العالم لما يطلق عليها من شكل مميز وطعم هائل في حشوات ونكهات مختلفة، كما أنها يتم تناوله بطريقة هائلة في شهر رمضان الكريم وفي اعياد الميلاد، قومى بالاستمتاع بهذا الطعم المميز يمكنك عزيزتي أن تقوم بالاطلاع هذا المقال، لتتعلمي طريقة الهريسة المحشية. الهريسة المحشية الفاخرة علي اصولها من الاكلات المحببة والمفضلة للكثيرون ولها أكثر من طريقة ويمكنك تحضير الهريسة السورية الاصلية مثل أشهر المحلات تابعي معنا وصفه الهريسة المحشية. المكونات لعمل الهريسة: كوبان من السميد الناعم.

ملعقتين من جوز الهند المطحون.

2 كوب من السكر.

2 كوب وربع من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

كوب من الزبادي.

ملعقتين من النشا.

علبة كبيرة من القشدة.

نصف كوب من الشربات. طريقة التجهيز يوضع السميد مع السكر والزبدة وجوز الهند والبيكنج باودر بشكل عام والباقي المكونات يتم خلطهم جيدا.

كما يمكنك أن تستعيني في هذه المكونات باستخدام العجانة الكهربائية.

يتم اضافة الزبادي مع البيض ونقوم بخلطهم جيدا

يمكنك عزيزتي أن تقومى بوضع اللبن البارد مع النشا والدقيق .

يتم وضعيهم على نار هادئة.

ثم قومي بإضافة ملعقتين من القشطة.

وقومي بخلط كافة المكونات.

ثم اسكبي نصف كمية من السميد على هذه المكونات وقومي بخلطهم جيدا.

ابدئي بوضع المزيج في الصينية يتم ادخليها الفرن .

ثم نقوم أخرجها وننظر 10 دقائق

بوضع القشطة والنشا في نصف الصينية.

وابدا بوضع باقي السميد والمكونات الأخرى.

ثم ادخلي الهريسة مرة ثانية لمدة عشر دقائق لكي تنضج تماما.

ثم ابدئى فى غلق الفرن وإخراجها ويتم تقطيعه وتناولها لجميع أفراد العائلة وجميع ضيوفك. تعرف على طريقة تفعيل خدمة راحتي من موبايلي لحجب المكالمات المزعجة الوسوم

الهريسة المحشية في جميع الأنواع إذا كانت بالقشطة والمكسرات تعتبر من ضمن الحلويات الشرقية التي اشتهرت في شكل كامل بجميع انحاء العالم، وفى الوطن العربى وتم ظهورها منذ قديم الزمان، كما ظهرت ايضا في دولة سوريا ودولة الشام وبعد ذلك تم ظهورها في جميع أنحاء العالم لما يطلق عليها من شكل مميز وطعم هائل في حشوات ونكهات مختلفة، كما أنها يتم تناوله بطريقة هائلة في شهر رمضان الكريم وفي اعياد الميلاد، قومى بالاستمتاع بهذا الطعم المميز يمكنك عزيزتي أن تقوم بالاطلاع هذا المقال، لتتعلمي طريقة الهريسة المحشية. الهريسة المحشية الفاخرة علي اصولها من الاكلات المحببة والمفضلة للكثيرون ولها أكثر من طريقة ويمكنك تحضير الهريسة السورية الاصلية مثل أشهر المحلات تابعي معنا وصفه الهريسة المحشية. المكونات لعمل الهريسة: كوبان من السميد الناعم.

ملعقتين من جوز الهند المطحون.

2 كوب من السكر.

2 كوب وربع من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

2 ملعقة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة.

كوب من الزبادي.

ملعقتين من النشا.

علبة كبيرة من القشدة.

نصف كوب من الشربات. طريقة التجهيز يوضع السميد مع السكر والزبدة وجوز الهند والبيكنج باودر بشكل عام والباقي المكونات يتم خلطهم جيدا.

كما يمكنك أن تستعيني في هذه المكونات باستخدام العجانة الكهربائية.

يتم اضافة الزبادي مع البيض ونقوم بخلطهم جيدا

يمكنك عزيزتي أن تقومى بوضع اللبن البارد مع النشا والدقيق .

يتم وضعيهم على نار هادئة.

ثم قومي بإضافة ملعقتين من القشطة.

وقومي بخلط كافة المكونات.

ثم اسكبي نصف كمية من السميد على هذه المكونات وقومي بخلطهم جيدا.

ابدئي بوضع المزيج في الصينية يتم ادخليها الفرن .

ثم نقوم أخرجها وننظر 10 دقائق

بوضع القشطة والنشا في نصف الصينية.

وابدا بوضع باقي السميد والمكونات الأخرى.

ثم ادخلي الهريسة مرة ثانية لمدة عشر دقائق لكي تنضج تماما.

ثم ابدئى فى غلق الفرن وإخراجها ويتم تقطيعه وتناولها لجميع أفراد العائلة وجميع ضيوفك. تعرف على طريقة تفعيل خدمة راحتي من موبايلي لحجب المكالمات المزعجة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهريسة المحشية الفاخرة علي اصولها واطيب من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.