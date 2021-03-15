هل يمكن لفيروس كورونا أن يسبب سكتة قلبية، وفق الدراسات الطبية المتعددة على مستوى العالم و التي فحصت عدداً كبيراً من مرضى فيروس كورونا وكذلك المتوفين بسببه، فإن الإجابة على هذا السؤال دوت الخليج نعم.

ففيروس كورونا وعلى الرغم من أنه يصيب الرئتين والجهاز التنفسي تحديداً إلا أن له مضاعفات كثيرة على مختلف أعضاء الجسم، ومنها القلب، وإليكم الدراسات التالية.

هل يمكن لفيروس كورونا أن يسبب سكتة قلبية

وفقاً لتقرير لوكالة "أسوشييتد برس" جاء به أن كورونا يؤثر سلبًا على وظائف الرئة، مما يحرم القلب من الأكسجين الكافي لدى بعض الأشخاص، وفي بعض الأحيان، يسبب رد فعلاً التهابياً شديداً يضغط على القلب بينما يحاول الجسم مقاومة العدوى.

ويمكن للفيروس أيضاً أن يغزو الأوعية الدموية أو يسبب التهابا داخلها؛ مما يؤدي إلى جلطات دموية يمكن أن تسبب نوبات وسكتات قلبية.

أمراض القلب وكورونا

أوضح باحثون بمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس ومعهد تكساس لأمراض القلب بالولايات المتحدة، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على صحة القلب، حتى بين الأشخاص الذين لم يعانوا في السابق من أمراض القلب والأوعية الدموية. وكشف الباحثون في دراستهم المرجعية التي نُشرت في دورية الجمعية الطبية الأمريكية أن كورونا يمكن أن تسبب التهاب الأوعية الدموية وعضلة القلب، وعدم انتظام ضربات القلب.

كورونا وصحة القلب

في دراسة أُجريت على 187 مريضًا دخلوا مستشفى في مدينة ووهان للعلاج من "كوفيد - 19"، تَماثل منهم للشفاء 144 (77%)، في حين توفي 43 مريضًا (23%)، كان متوسط أعمارهم 58 عامًا. وبشكل عام، كان هناك 66 مريضًا (35.3٪) وسط العينة يعانون من الأمراض القلبية الوعائية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية واعتلال عضلة القلب، في حين تعرَّض 52 مريضًا (27.8٪) لإصابة في عضلة القلب نتيجة الإصابة بالفيروس، ما أدى إلى اختلال في وظائف القلب وعدم انتظام ضرباته، ونتج عن ذلك زيادة معدلات الوفيات لدى الفئتين.

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