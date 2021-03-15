وصفات يابانية تبيض الوجه وتخلصك من الجلد الميت والشوائب

تتميز الفتيات باليابان بوجه أبيض خال تمامًا من التجاعيد وذلك لاستخدامهم وصفات يابانية تبيض الوجه والتي تعتبر جميعها من مكونات طبيعية دون دخول أي من المواد الكيميائية بها، هذا بالإضافة إلى إعدادهم لأكثر من وصفة يابانية للبشرة ككل والتي تجعلهم يمدون البشرة بالكامل بكل ما تحتاجه من فيتامينات ومعادن مختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وصفات يابانية تبيض الوجه.

وصفات يابانية تبيض الوجه

تقوم السيدات بالبحث عن وصفات يابانية تبيض الوجه وذلك لمحاولة الوصول إلى وجه نقي خالي من البقع والكلف، وتعتبر وصفة الأرز هي إحدى أهم الوصفات التي يتم استخدامها في اليابان ويمكن استخدام هذه الوصفة كالتالي:

إحضار نصف كوب من الأرز.

كوب واحد من الماء.

طريقة الاستخدام

يتم نقع الأرز في ماء ساخن ومن ثم يتم تصفيته وضربة بالخلاط مضافًا له كوب الماء جيدًا حتى يتم الحصول على قوام متجانس ويتم تطبيقه على الوجه بالكامل ويترك لمدة ربع الساعة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر والبارد ويوضع كريم ترطيب البشرة ذو المكونات الطبيعية ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا لحين الوصول إلى النتائج المرجوة.

وصفة الأرز والليمون لتبيض الوجه

يتم أيضًا استخدام الأرز مضافًا له عصير الليمون لضمان إمداد الوجه بالعناصر المفيدة ويمكن استخدام وصفة تفتيح البشرة عن طريق:

إحضار نصف كوب من الأرز.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

يتم وضع الأرز في كوب من الماء الساخن لمدة عشر دقائق ومن ثم يتم ضرب الأرز والماء في الخلاط الكهربائي حتي يتم الحصول على قوام متماسك، ويتم إضافة الليمون إلى الخليط ويوضع على الوجه مباشرة ويترك لمدة ربع الساعة ومن ثم يتم غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر، ويمكن استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع لضمان الحصول على بشرة خالية من التجاعيد وآثار الشيخوخة بالإضافة إلى بياض ملحوظ.

يعمل الأرز على تجديد خلايا البشرة بالكامل ويجعلها تبدو أكثر بياضًا وحيوية.

يتم استخدام الأرز مع جميع أنواع البشرة بسبب المكونات المختلفة من الفيتامينات والصوديوم الموجودة به.

يعمل الأرز على حماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة.

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فوائد استخدام الأرز