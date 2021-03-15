خلطات سعودية لعلاج الشيب مجرب من أول مرة يسود الشعر

تعد مشكلة الشيب من أكثر المشاكل التي تواجه الأفراد في كل مكان من الرجال والسيدات ولذا فإنهم يلجئون للبحث عن خلطات سعودية لعلاج الشيب وذلك لما لهذه الخلطات من نتائج مبهرة أشاد بها العديد من المستخدمين، بالإضافة إلى أن استخدام الخلطات السعودية بوجه عام تعمل على التخلص من الشيب نهائيا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل خلطات سعودية لعلاج الشيب.

خلطات سعودية لعلاج الشيب

يبحث المستخدمين عن خلطات سعودية لعلاج الشيب وذلك لتجنب استخدام مستحضرات التجميل التي يكون نتائج استخدامها غير مرضية على المدى البعيد بالإضافة إلى الحاق الأذى بالشعر نتيجة احتوائها على المواد الكيميائية، ويمكن استخدام الخلطات السعودية كالآتي:

خلطة الجنزبيل واللبن لعلاج الشيب

يعمل الجنزبيل على تنشيط فروة الرأس وبالتالي تحفيز إنتاج الهرمونات المسئولة عن إنتاج لون الشعر، ومن خلال:

إحضار ملعقتين كبيرتين من الجنزبيل المبشور.

كمية مناسبة من اللبن الحليب.

طريقة الاستخدام

يتم خلط المكونات جيدًا حتى يتم الحصول على قوام متماسك يمكن تطبيقه على الشعر، ويتم وضع الخليط على الشعر مباشرة وتدليكه جيدًا مع التأكد من وصوله من الجذور وحتى الأطراف، ويترك لمدة ربع الساعة ويتم غسله الشعر جيدًا بالماء.

خلطة الريحان وأكليل الجبل لعلاج الشيب

يعمل الخليط ما بين أكليل الجبل والريحان على التخلص تمامًا من ظهور الشيب في الرأس وكذلك تعطير الشعر برائحة متميزة، ويمكن استخدام هذه الخلطة كالآتي:

إحضار نصف كوب من أوراق الريحان.

كمية مناسبة من أكليل الجبل.

كوبان من الماء.

طريقة الاستخدام

يتم خلط المكونات جميعًا ووضعها مباشرة على نار هادئة ويتم تقليبه حتى يغلي ومن ثم يوضع في وعاء زجاجي محكم الغلق ويترك حتي يبرد، يتم غسل الشعر جيدًا ومن ثم يتم وضع الخليط على الشعر حتي يجف تمامًا ويتم بعد ذلك غسل الشعر مرة أخري بالماء الفاتر دون الحاجة لاستخدام الشامبو، ويتم تكرار هذه الخلطة لحين الحصول على النتائج المرجوة.

وصفة الشاي الأسود لعلاج الشيب

يتم استخدام ملعقتين من الشاي الأسود عن طريق غليهم جيدًا ومن ثم تصفيتهم ووضع المصفي على الشعر لمدة ساعتين مع تدليك الشعر بالكامل، ويغسل الشعر بالماء الفاتر.