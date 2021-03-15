طريقة عمل كريم أساس فاونديشن طبيعي للدوام.. لن تحتاجي كريم مبيض للوجه مرة أخرى

طريقة عمل كريم أساس طبيعي فاونديشن فى البيت لنوفر عليكي سيدتي عناء الذهاب إلى شراؤه ونوفر السعر الباهظ التي تصرفيه فى سبيل شراء نوع كريم مناسب لنوع بشرتك وذلك من خلال بعض المكونات البسيطة والمتوفرة لدى كل فتاة، حيث يعمل كريم الأساس الفاونديشن على تفتيح وتوحيد لون البشرة ويجعل البشرة نضرة ويخفى جميع عيوبها ويجعلها خالية من الشوائب، وإليكي عزيزتي فى خطوات سهلة وبسيطة جداً طريقة عمل كريم مبيض للبشرة خلال دقائق معدودة، تابعينا على ثقفني. طريقة عمل كريم أساس طبيعي فاونديشن طريقة عمل كريم أساس طبيعي فاونديشن المكونات: ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

10 قطرات من فيتامين e.

ملعقة حجم صغير من مسحوق القرفة.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

10 قطرات من أي الزيت العطري المفضل. طريقة عمل كريم مبيض أولا عليكي إحضار وعاء مناسب لخفق مكونات الكريم.

ابدئي بوضع المكونات بشكل تدريجي، فنضع النشا، ثم الزنجبيل، ثم القرفة، ونقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تتجانس.

ثم أضيفي كلا من الزيت العطري الفضل لديكي وكمية الفيتامين المطلوبة فى المكونات.

ثم أضيفي الطين واخفقي المكونات مرة أخرى حتى تتجانس.

أخيراً قومي بإضافة الكاكاو واخفقي المكونات وانظري إلى درجة الكريم المطلوبة، فإذا كنتي تريدين درجة أغمق أضيفي كمية أكثر من الكاكاو، وإذا أردتي درجة أفتح قومي بتقليل كمية الكاكاو.

قومي بوضع الكريم فى عبوة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

من الجدير ذكره أن هذه الكمية تكفى للاستخدام لمدة شهر واحد على الأقل. طريقة عمل كريم مبيض مع استخدام طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن الطبيعي سوف تحصلين على توحيد لون البشرة بشكل دائم، وهذا الكريم بمثابة كريم مبيض للوجه وبدون أي مواد كيميائية، ومع مرور الوقت لن تحتاجي إلى استخدام الفاونديشن مرة أخرى. أعرف بطاقات المصرف الراجحي الائتمانية وأنواعها ومميزات تلك البطاقات الوسوم

طريقة عمل كريم أساس طبيعي فاونديشن فى البيت لنوفر عليكي سيدتي عناء الذهاب إلى شراؤه ونوفر السعر الباهظ التي تصرفيه فى سبيل شراء نوع كريم مناسب لنوع بشرتك وذلك من خلال بعض المكونات البسيطة والمتوفرة لدى كل فتاة، حيث يعمل كريم الأساس الفاونديشن على تفتيح وتوحيد لون البشرة ويجعل البشرة نضرة ويخفى جميع عيوبها ويجعلها خالية من الشوائب، وإليكي عزيزتي فى خطوات سهلة وبسيطة جداً طريقة عمل كريم مبيض للبشرة خلال دقائق معدودة، تابعينا على ثقفني. طريقة عمل كريم أساس طبيعي فاونديشن طريقة عمل كريم أساس طبيعي فاونديشن المكونات: ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

10 قطرات من فيتامين e.

ملعقة حجم صغير من مسحوق القرفة.

ملعقة كبيرة من طين البنتونيت.

10 قطرات من أي الزيت العطري المفضل. طريقة عمل كريم مبيض أولا عليكي إحضار وعاء مناسب لخفق مكونات الكريم.

ابدئي بوضع المكونات بشكل تدريجي، فنضع النشا، ثم الزنجبيل، ثم القرفة، ونقوم بتقليب المكونات جيداً حتى تتجانس.

ثم أضيفي كلا من الزيت العطري الفضل لديكي وكمية الفيتامين المطلوبة فى المكونات.

ثم أضيفي الطين واخفقي المكونات مرة أخرى حتى تتجانس.

أخيراً قومي بإضافة الكاكاو واخفقي المكونات وانظري إلى درجة الكريم المطلوبة، فإذا كنتي تريدين درجة أغمق أضيفي كمية أكثر من الكاكاو، وإذا أردتي درجة أفتح قومي بتقليل كمية الكاكاو.

قومي بوضع الكريم فى عبوة محكمة الغلق لحين الاستخدام.

من الجدير ذكره أن هذه الكمية تكفى للاستخدام لمدة شهر واحد على الأقل. طريقة عمل كريم مبيض مع استخدام طريقة عمل كريم الأساس الفاونديشن الطبيعي سوف تحصلين على توحيد لون البشرة بشكل دائم، وهذا الكريم بمثابة كريم مبيض للوجه وبدون أي مواد كيميائية، ومع مرور الوقت لن تحتاجي إلى استخدام الفاونديشن مرة أخرى. أعرف بطاقات المصرف الراجحي الائتمانية وأنواعها ومميزات تلك البطاقات

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