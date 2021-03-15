بديل طبيعي للكيراتين لتنعيم الشعر الجاف والخشن يجعله حرير في ساعة فقط، تبحث الكثير من الفتيات عن أفضل الطرق والوصفات الطبيعية التي تساهم في جعل الشعر ناعم كالحرير، وذلك لأنها تريد الحصول علي شعر انسيابي وجذاب بدون تكاليف باهظة وكذلك بدون ضرر علي الشعر، حيث أن منتجات الشعر المختلفة تحتوي علي مواد كيماوية تتسبب في تلف الشعر وجفافه، ولذلك من الأفضل لكي حتي تتمتعي بشعر حرير وناعم مثل الهنود ننصح باستخدام كل ما هو طبيعي وآمن علي الشعر ويمنحك نتيجة مرضية بدون أي آثار جانبية.

بديل طبيعي للكيراتين خال من أي مواد كيماوية يجعل شعرك كالحرير

من المعروف أن الكيراتين يساعد في تنعيم الشعر الجاف والخشن ويعالج كل مشاكله، حيث يجعله ناعماً لفترة طويلة ولكن الكيراتين الصناعي له أضرار كثيرة علي الشعر كما أنه يترك رائحة كريهة في الشعر، ويتسبب في تساقط الشعر علي المدي البعيد ولهذا فإنه يوجد الكثير من الطرق الطبيعية مثل بديل الكيراتين والتي تعيد إلي الشعر النعومة واللمعان ويستعيد قوته من أول مرة.

بديل طبيعي للكيراتين من الجزر والزبادي لتنعيم الشعر الجاف والخشن

يعد الجزر من المكونات الطبيعية التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات التي تساعد علي إعادة النعومة واللمعان للشعر، كما يساهم في ترطيب الشعر بفاعلية وعلاج جفافه والزبادي يعتبر مصدر طبيعي يساعد في تمليس الشعر وتنعيمه لاحتوائه علي خصائص وأحماض هامة مثل حمض اللاكتيك للحفاظ علي الرطوبة اللازمة للشعر.

حبة جزر مسلوقة.

1/2 علبة من الزبادي.

1/2 كوب من الحليب.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

بيضة واحدة.

في وعاء ضعي الجزر المسلوق ثم أضيفي الزبادي والحليب، وامزجي المكونات ثم ضعي العسل والبيضة واخلطيهم مرة أخري حتي تحصلي علي خليط متجانس.

قوي بتقسيم الشعر إلي عدة أجزاء ثم يوضع بديل الكيراتين الطبيعي بواسطة فرشاة الصبغة من الجذور حتي الأطراف، ويلف بغطاء للشعر ويترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي، ويستخدم بديل الكيراتين مرتين أسبوعياً للحصول علي شعر ناعم وانسيابي.

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