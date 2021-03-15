فوائد القرفة والليمون لازالة سموم الجسم ومحاربة البكتيريا والفطريات، كثيراً ما نسمع من الآخرين أو نقراً على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن فوائد يمكن جنيها من تناول بعض المكونات الممزوجة والمعدة بطريقة معينة.

ومن هذه الوصفات، القرفة والليمون التي يحلف الكثيرون على أنها فعالة في انقاص الوزن والعناية بالبشرة والتخلص من البكتيريا والفطريات في الجسم.

فما دوت الخليج صحة هذه المزاعم، وهل فعلاً ان تناول القرفة والليمون يسهمان في إزالة سموم الجسم ومحاربة البكتيريا والفطريات فضلاً عن فوائد أخرى؟

هذا ما سوف نتعرف عليه سوياً اليوم، لكننا نعود ونذكر بأن هذه الوصفة وغيرها من الوصفات الطبيعية ما دوت الخليج إلا وسيلة مساعدة للوصول الى الوزن المثالي والتمتع بصحة جيدة. ويبقى اتباع نمط حياة صحي هو افضل الوسائل للحفاظ على الصحة.

فوائد القرفة والليمون لازالة سموم الجسم ومحاربة البكتيريا والفطريات

يشاع بأن تناول مزيج القرفة والليمون يساعد على الاسترخاء وتخفيف تشنج العضلات.

وفيما يخص الفوائد الصحية، فإنها على الشكل التالي:

المساعدة على انقاص الوزن: يمتاز مزيج القرفة والليمون بمحتواه العالي من العناصر الغذائية التي تحفز عملية التمثيل الغذائي، اضافة الى ضبط مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. كما ان تناول مغلي القرفة والليمون يحسن الهضم ويزيد من الشعور بالشبع ويقلل الرغبة بتناول المزيد من الطعام، ما يؤدي في النهاية لخسارة الوزن.

تخفيف متلازمة تكيس المبايض: وهي اضطراب هرموني يتسبب في تضخم المبايض مع تكيسات صغيرة على الحواف الخارجية. ويساعد مشروب القرفة والليمون في تقليل تأثيرات هذه المتلازمة.

تعزيز المناعة: يحتوي هذا المشروب على العديد من مضادات الاكسدة ومركبات بروانثوسيانيدينس التي تعزز نظام المناعة اضافة الى فيتامين سي. فيما تساعد خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات على تقليل خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية مثل اضطرابات الجهاز التنفسي ومشاكل القلب وغيره.

علاج تقلصات الدورة الشهرية: بحسب دراسة اجريت في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، فإن تناول القرفة والليمون يساعد في تخفيف تقلصات وآلام الدورة الشهرية بشكل كبير.

تقليل الالتهابات: التي يمكن أن تتسبب بآلام مبرحة في الجسم مثل التهاب المفاصل، ويساعد تناول القرفة والليمون في تخفيف الالم الشديد وتعزيز عمل الدورة الدموية.

كيفية تحضير مغلي القرفة والليمون

يمكنك تحضير مغلي القرفة والليمون باتباع الطريقة التالية:

المكونات:

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة او نصف عود من القرفة

1 ملعقة صغيرة عسل

¼ ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 ملعقة صغيرة عصير الليمون.

طريقة التحضير:

في وعاء، ضعي الماء على النار حتى يغلي

امزجي مسحوق القرفة فوق الفلفل الأسود والعسل وعصير الليمون واخلطي جيدًا

اسكبي الماء المغلي فوق الخليط وقلبي المكونات بلطف

صفي مغلي القرفة والليمون وتناوليه دافئاً.

اضرار القرفة والليمون

إن تناول مغلي القرفة والليمون باعتدال قد يكون مفيداً وآمناً، لكن لا بد من التنبه الى ان بعض أنواع القرفة يحتوي على تركيزات عالية من مركب يسمى "الكومارين"، ويؤدي الافراط في تناول هذا المزيج الى بعض الاضرار ومنها: