طريقة عمل المعمول السعودي بالتمر هش وناعم تماما مثل الجاهز

طريقة عمل معمول التمر السعودي، يعد المعمول السعودي من ألذ وأشهى أنواع المعمول، حيث يتم صنع وإعداد المعمول فى كافة الدول العربية وبطرق ونكهات مختلفة، وتختلف كل طريقة باختلاف البلد الكامن فيها، ولكن يتميز المعمول السعودي بأنه هش ولذيذ للغاية، ويدوب تماماً فى الفم، كما أنه يتميز بسهولة تحضيره وبسهولة مقاديره، وإليكم خطوات عمله فى التالي: طريقة عمل معمول التمر السعودي طريقة عمل معمول التمر السعودي المقادير: ثلاثة أكواب ونص من الدقيق الأبيض الفاخر المنخول جيداً.

كوب كبير من الزبد من النوع الجيد.

كوب إلا ربع من السمن.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات الحشو: ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

نصف ملعقة من القرفة الناعمة.

ملعقة من الماء.

كمية مناسبة من العجوة. طريقة تحضير المعمول بالتمر السعودي فى بولة كبيرة ومناسبة لخفق المكونات أضيفي الزبدة والسمنة والسكر البودر وابدئي في خفقهم جيداً حتى يكون القوام كريمي وناعم جداً.

بعد ذلك نُضيف إليهم البيض والفانيليا والملح ونستمر فى الخفق مرة أخرى.

نضف كمية الدقيق المتوفرة لدينا بشكل تدريجي حتى نستطيع لم العجينة وتُعجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك نضع العجينة جانباً حتى ترتاح لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم نقوم بتقطيع العجينة بحجم كرات صغيرة ومتناسقة الحجم ونبدأ فى عمل تجويف صغير بها لوضع الحشو بداخله.

ثم توضع العجينة فى القالب المناسب لأخذ الشكل المطلوب وترص في صينية الخبز.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، وادخلي المعمول به، ويترك حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي جميل. طريقة تحضير المعمول بالتمر السعودي أما عن خطوات عمل الحشو، فيتم وضع التمر مع القرفة والسمسم المحمص وملعقة الماء ويتم عجبنهم باليد حتى يتكون لدينا عجينة ناعمة، ويتقسم إلى كرات صغيرة وبحجم واحد لوضعها فى المعمول. أعرف بطاقات المصرف الراجحي الائتمانية وأنواعها ومميزات تلك البطاقات الوسوم

طريقة عمل معمول التمر السعودي، يعد المعمول السعودي من ألذ وأشهى أنواع المعمول، حيث يتم صنع وإعداد المعمول فى كافة الدول العربية وبطرق ونكهات مختلفة، وتختلف كل طريقة باختلاف البلد الكامن فيها، ولكن يتميز المعمول السعودي بأنه هش ولذيذ للغاية، ويدوب تماماً فى الفم، كما أنه يتميز بسهولة تحضيره وبسهولة مقاديره، وإليكم خطوات عمله فى التالي: طريقة عمل معمول التمر السعودي طريقة عمل معمول التمر السعودي المقادير: ثلاثة أكواب ونص من الدقيق الأبيض الفاخر المنخول جيداً.

كوب كبير من الزبد من النوع الجيد.

كوب إلا ربع من السمن.

بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات الحشو: ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

نصف ملعقة من القرفة الناعمة.

ملعقة من الماء.

كمية مناسبة من العجوة. طريقة تحضير المعمول بالتمر السعودي فى بولة كبيرة ومناسبة لخفق المكونات أضيفي الزبدة والسمنة والسكر البودر وابدئي في خفقهم جيداً حتى يكون القوام كريمي وناعم جداً.

بعد ذلك نُضيف إليهم البيض والفانيليا والملح ونستمر فى الخفق مرة أخرى.

نضف كمية الدقيق المتوفرة لدينا بشكل تدريجي حتى نستطيع لم العجينة وتُعجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك نضع العجينة جانباً حتى ترتاح لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم نقوم بتقطيع العجينة بحجم كرات صغيرة ومتناسقة الحجم ونبدأ فى عمل تجويف صغير بها لوضع الحشو بداخله.

ثم توضع العجينة فى القالب المناسب لأخذ الشكل المطلوب وترص في صينية الخبز.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، وادخلي المعمول به، ويترك حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي جميل. طريقة تحضير المعمول بالتمر السعودي أما عن خطوات عمل الحشو، فيتم وضع التمر مع القرفة والسمسم المحمص وملعقة الماء ويتم عجبنهم باليد حتى يتكون لدينا عجينة ناعمة، ويتقسم إلى كرات صغيرة وبحجم واحد لوضعها فى المعمول. أعرف بطاقات المصرف الراجحي الائتمانية وأنواعها ومميزات تلك البطاقات

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