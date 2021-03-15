طريقة عمل عجينة البيتزا روعة

تبحث الكثير من الأشخاص وخاصة الفتيات والسيدات عن طريقة عمل البيتزا، وهذا نظرا لسهولة عملها، ولكن سر حلاوة البيتزا وطعمها الشهي يكمن بشكل كبير في عجينة البيتزا، سنقدم لكي في هذا المقال طريقة عمل عجينة البيتزا بطريقة روعة، تابعي معنا للتعرف على الطريقة.

كوب ونصف من الماء الدافيء، أي ما يعني 375 ملي لتر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة سكر كبيرة.

قومي بمزج الخليط السابق جيدا.

قومي بإضافة ما يعادل 75 مللي من زيت الزيتون أو الزيت النباتي أي تقريبا ثلث كوب.

4 أكواب من الدقيق أو ما يعادل 600 جرام من الدقيق.

ملعقة ملح صغيرة.

مقادير وطريقة عمل عجينة البيتزا

ثم تقومين بعجن الهجين السابق يدويا أو باستخدام العجانة حتى يصبح العجين ناعم الملمس.

ثم تقومين بإحضار وعاء وتضيفين به القليل من الزيت وتقومين بدهان الوعاء به، ثم تقومين بدهان العجين في الوعاء، ثم تقومين بتغطية الوعاء بسلوفان وتضعيه في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى تتخمر ويزيد حجمها.

وعندما تتخمر العجينة وتنتفخ قومي بإخراجها من الوعاء وقومي بفردها وإضافة المقادير الخاصة بالبيتزا، وستحصلين على عجينة بيتزا رائعة وأضمن لكي ذلك.

انتظرونا في المزيد من الوصفات والخلطات الخاصة بالأطعمة الشهية هنا في موقعكم ثقفني، صحة وهنا.