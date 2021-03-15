فوائد زيت الجرجير الطبيعي للشعر

حلم كل امرأة أن تمتع بشعر طويل وصحي، تم البحث في الفترة الأخيرة عن طريقة إطالة الشعر باستخدام الزيوت الطبيعية، الاتجاه والطلب المتزايد للزيوت الطبيعية المعصورة على البارد لأنها أثبتت نجاحها ونتائجها الملحوظة على الجسم والشعر ومن أمثلة الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر زيت الخروع/ زيت النخاع/ زيت جوز الهند، يأتي على رأس الزيوت الطبيعية زيت الجرجير ويستخلص من الجرجير الطبيعي وهو من النباتات الورقية التي تحتوي على الماغنسيوم والزنك والكالسيوم وهو مضاد للأكسدة والعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.أهمية وفوائد زيت الجرجير للشعر
- يمنع تساقط الشعر ويرطبه.
- يحافظ على الشعر من الجفاف.
- يغذي بصيلات الشعر ويعيد إنبات الشعر.
- يفرد الشعر المجعد المتشابك.
- يخلص فروة الرأس من الفطريات.
- يزيد من لمعان وتقوية الشعر.
الحصول على زيت الجرجير ليس بالأمر الصعب، متوفر في العديد من الأماكن الخاصة ببيع الزيوت الطبيعية، الآن أصبح الحصول على شعر لامع وقوي، بسهولة وفي دقائق يمكنك الحصول على خلاصة الجرجير واستخدامه مباشرة على الشعر.خطوات الحصول على خلاصة الجرجير في المنزل
- يتم نقع أوراق الجرجير في إناء به ماء.
- ووضعه على النار وتركه فترة حتى يصل لمرحلة الغليان.
- ثم نتركه يبرد ويستخدم مباشرة للشعر.
- يتم تدفئة كمية مناسبة من زيت الجرجير.
- ثم دهن فروة الرأس، والشعر بالكامل حتى الأطراف بزيت الجرجير.
- نضع منشفة مبللة دافئة على الشعر ويمكن استبدالها بكيس من النايلون.
- نترك الزيت على الشعر لمده لا تقل عن ساعة.
- ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والصابون.
- للحصول على أفضل النتائج يرجى إعادة الخطوات ثلاث مرات أسبوعيا، لمدة شهرين، ويمكن إضافة القليل من الزبادي أو زيت الزيتون مع زيت الجرجير.
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حلم كل امرأة أن تمتع بشعر طويل وصحي، تم البحث في الفترة الأخيرة عن طريقة إطالة الشعر باستخدام الزيوت الطبيعية، الاتجاه والطلب المتزايد للزيوت الطبيعية المعصورة على البارد لأنها أثبتت نجاحها ونتائجها الملحوظة على الجسم والشعر ومن أمثلة الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر زيت الخروع/ زيت النخاع/ زيت جوز الهند، يأتي على رأس الزيوت الطبيعية زيت الجرجير ويستخلص من الجرجير الطبيعي وهو من النباتات الورقية التي تحتوي على الماغنسيوم والزنك والكالسيوم وهو مضاد للأكسدة والعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.أهمية وفوائد زيت الجرجير للشعر
- يمنع تساقط الشعر ويرطبه.
- يحافظ على الشعر من الجفاف.
- يغذي بصيلات الشعر ويعيد إنبات الشعر.
- يفرد الشعر المجعد المتشابك.
- يخلص فروة الرأس من الفطريات.
- يزيد من لمعان وتقوية الشعر.
الحصول على زيت الجرجير ليس بالأمر الصعب، متوفر في العديد من الأماكن الخاصة ببيع الزيوت الطبيعية، الآن أصبح الحصول على شعر لامع وقوي، بسهولة وفي دقائق يمكنك الحصول على خلاصة الجرجير واستخدامه مباشرة على الشعر.خطوات الحصول على خلاصة الجرجير في المنزل
- يتم نقع أوراق الجرجير في إناء به ماء.
- ووضعه على النار وتركه فترة حتى يصل لمرحلة الغليان.
- ثم نتركه يبرد ويستخدم مباشرة للشعر.
- يتم تدفئة كمية مناسبة من زيت الجرجير.
- ثم دهن فروة الرأس، والشعر بالكامل حتى الأطراف بزيت الجرجير.
- نضع منشفة مبللة دافئة على الشعر ويمكن استبدالها بكيس من النايلون.
- نترك الزيت على الشعر لمده لا تقل عن ساعة.
- ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والصابون.
- للحصول على أفضل النتائج يرجى إعادة الخطوات ثلاث مرات أسبوعيا، لمدة شهرين، ويمكن إضافة القليل من الزبادي أو زيت الزيتون مع زيت الجرجير.
- تمويل شخصي بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون ريال
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