الكبسة، واحدة من أشهر الأكلات العربية، وتشتهر بها دول الخليج، وتبحث الكثيرات عن طريقة عمل الكبسة السعودية، تابعي معنا للتعرف على طريقة عمل الكبسة السعودية بطريقة ولا أروع وبخطوات سهلة وغير معقدة، تابعي معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول المقادير وخطوات عمل الكبسة.مقادير عمل الكبسة مقادير عمل الكبسة باللحم
- 1 ك لحم غنم أو لحم بقر.
- 1 ك أرز بسمتي.
- بصل مبشور.
- حبتين طماطم مبشورة.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغير لبهارات الكبسة.
- ملعقة صغير للكزبرة الناعمة.
- 7 حبات حبهان.
- 10 حبات قرنفل.
- ربع ملعقة بودرة زعفران.
- معلقتين كبيرتين من الزبدة أو السمنة.
- 2 قرن فلفل حار.
- ربع ملعقة كركم.
- ورق لورا.
- نصف ملعقة بودرة زعفران.
- قومي بغسل الأرز البسمتي جيدا وانقعيه في الماء.
- قومي بتسخين الزبدة أو السمن في قدر.
- قومي بإضافة البصل المبشور حتى يتلون.
- قومي بإضافة بهارات الكبسة إلى الخليط.
- أضيفي الملح والفلفل والكزبرة والقرنفل والحبهان وورق اللورة.
- أضيفي اللحم إالى الخليط.
- قومي بإضافة الطماطم المبشورة وقرون الفلفل الحار وأضيفي الماء المغلي.
- غطي القدر حوالي ساعة إلا ربع حتى أ، تقترب من النضج.
- قومي بإضافة الأرز البسمتي عليه واتركيه على نار هادئة حتى يتشرب مرق اللحم، ثم ضعي بودرة الزعفران والكركم، وغطي القدر لمدة نصف ساعة.
وهنا تكونين قد استطعتي عمل الكبسة السعودية وقومي بتقدميه مع الصلصة الطماطم الحارة مع الكبسة حتى تحصلين على طعم ولا أروع، ولن تندمين على هذه الطريقة.
وهذه كانت طريقة عمل الكبسة السعودية مع اللحم، انتظرونا في المزيد من الوصفات والخلطات، نتمنى لكم صحة وعافية، دمتم سالمين.
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الكبسة، واحدة من أشهر الأكلات العربية، وتشتهر بها دول الخليج، وتبحث الكثيرات عن طريقة عمل الكبسة السعودية، تابعي معنا للتعرف على طريقة عمل الكبسة السعودية بطريقة ولا أروع وبخطوات سهلة وغير معقدة، تابعي معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول المقادير وخطوات عمل الكبسة.مقادير عمل الكبسة مقادير عمل الكبسة باللحم
- 1 ك لحم غنم أو لحم بقر.
- 1 ك أرز بسمتي.
- بصل مبشور.
- حبتين طماطم مبشورة.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغير لبهارات الكبسة.
- ملعقة صغير للكزبرة الناعمة.
- 7 حبات حبهان.
- 10 حبات قرنفل.
- ربع ملعقة بودرة زعفران.
- معلقتين كبيرتين من الزبدة أو السمنة.
- 2 قرن فلفل حار.
- ربع ملعقة كركم.
- ورق لورا.
- نصف ملعقة بودرة زعفران.
- قومي بغسل الأرز البسمتي جيدا وانقعيه في الماء.
- قومي بتسخين الزبدة أو السمن في قدر.
- قومي بإضافة البصل المبشور حتى يتلون.
- قومي بإضافة بهارات الكبسة إلى الخليط.
- أضيفي الملح والفلفل والكزبرة والقرنفل والحبهان وورق اللورة.
- أضيفي اللحم إالى الخليط.
- قومي بإضافة الطماطم المبشورة وقرون الفلفل الحار وأضيفي الماء المغلي.
- غطي القدر حوالي ساعة إلا ربع حتى أ، تقترب من النضج.
- قومي بإضافة الأرز البسمتي عليه واتركيه على نار هادئة حتى يتشرب مرق اللحم، ثم ضعي بودرة الزعفران والكركم، وغطي القدر لمدة نصف ساعة.
وهنا تكونين قد استطعتي عمل الكبسة السعودية وقومي بتقدميه مع الصلصة الطماطم الحارة مع الكبسة حتى تحصلين على طعم ولا أروع، ولن تندمين على هذه الطريقة.
وهذه كانت طريقة عمل الكبسة السعودية مع اللحم، انتظرونا في المزيد من الوصفات والخلطات، نتمنى لكم صحة وعافية، دمتم سالمين.
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