طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمه المفرومة في المنزل شهية ولذيذة

تعد المكرونة البشاميل من الوجبات سريعة التحضير و يحبها الصغار والكبار، وهي تعد من اكثر الوجبات المفضلة عند الكثير من الأسر المصرية، وهي من أكثر الأطعمة التي تجيد أغلب السيدات إعدادها وهي تعتبر أقل تكلفة عن باقي الوجبات وهي من أشهى و ألذي الوجبات، وخفيفة جداً علي المعدة وصحية و مغذية وتفيد الجسم كثيراً، وسفرة شهر رمضان الكريم لا تخلي منها ودى بتبقي حاجة أساسية خصوصاً في أول يوم، وسوف نتعرف في هذا المقال علي مكونات وطريقة تحضير المكرونة البشاميل. مكونات عمل المكرونة البشاميل مكونات عمل المكرونة البشاميل سوف نتعرف علي مكونات عمل صينية المكرونة البشاميل وهى كالاتي:- كيس ونصف من المكرونة القلم.

لتر لبن بودر.

5ملعة كبيرة دقيق.

5 ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح وفلفل اسود.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

2 حبة بصل كبيرة.

معلقة كبيرة من الزيت.

رشة قرفة بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير وسوف نتعرف علي طريقة تحضير المكرونة البشاميل وهي كما يلي:- نقوم بسلق المكرونة القلم نصف سوي ، ثم نحضر إناء ونضعه علي النار نضع في الإناء الزبدة والدقيق وتقلب جيداً حتي يستوي الدقيق شوية من غير ما يأخذ لون. ثم نقوم بإحضار البن ونقوم بسكبه علي الخليط، ليس دفعة واحده سوف نقسمه ثلاث مرات، ونستمر في التقليب جيد حتي تحصلي علي القوام الامثل للخليط قوام متوسط، ثم نضع الملح ونستمر في التقليب ثم يرفع من علي النار. نقوم بإحضار طاسة نضعها علي النار ونضع فيها الزيت ثم نقوم بإضافة البصل المفروم وتشوح جيداً ثم يوضع الملح والفلفل الاسود و اللحمة المفرومة وتستمر في التقليب جيداً حتي تصبح جاهزة. ثم نقوب بإحضار قالب مدهون بقليل من الزيت ثم نضيف نصف كمية المكرونة ثم نضيف الحم المفروم ثم باقي كمية المكرونة ثم نضيف اليه خليط البشاميل حتي تغطي تماماً، ثم نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية. ونقوم بوضع الصينية داخل الفرن حتي تصبح ناضجة تماماً، ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتترك حتي تبرد وتقدم بالهنا والشفاء. حساب مواطن يوضح معلومات عن دعم البنزين الوسوم

تعد المكرونة البشاميل من الوجبات سريعة التحضير و يحبها الصغار والكبار، وهي تعد من اكثر الوجبات المفضلة عند الكثير من الأسر المصرية، وهي من أكثر الأطعمة التي تجيد أغلب السيدات إعدادها وهي تعتبر أقل تكلفة عن باقي الوجبات وهي من أشهى و ألذي الوجبات، وخفيفة جداً علي المعدة وصحية و مغذية وتفيد الجسم كثيراً، وسفرة شهر رمضان الكريم لا تخلي منها ودى بتبقي حاجة أساسية خصوصاً في أول يوم، وسوف نتعرف في هذا المقال علي مكونات وطريقة تحضير المكرونة البشاميل. مكونات عمل المكرونة البشاميل مكونات عمل المكرونة البشاميل سوف نتعرف علي مكونات عمل صينية المكرونة البشاميل وهى كالاتي:- كيس ونصف من المكرونة القلم.

لتر لبن بودر.

5ملعة كبيرة دقيق.

5 ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح وفلفل اسود.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

2 حبة بصل كبيرة.

معلقة كبيرة من الزيت.

رشة قرفة بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير وسوف نتعرف علي طريقة تحضير المكرونة البشاميل وهي كما يلي:- نقوم بسلق المكرونة القلم نصف سوي ، ثم نحضر إناء ونضعه علي النار نضع في الإناء الزبدة والدقيق وتقلب جيداً حتي يستوي الدقيق شوية من غير ما يأخذ لون. ثم نقوم بإحضار البن ونقوم بسكبه علي الخليط، ليس دفعة واحده سوف نقسمه ثلاث مرات، ونستمر في التقليب جيد حتي تحصلي علي القوام الامثل للخليط قوام متوسط، ثم نضع الملح ونستمر في التقليب ثم يرفع من علي النار. نقوم بإحضار طاسة نضعها علي النار ونضع فيها الزيت ثم نقوم بإضافة البصل المفروم وتشوح جيداً ثم يوضع الملح والفلفل الاسود و اللحمة المفرومة وتستمر في التقليب جيداً حتي تصبح جاهزة. ثم نقوب بإحضار قالب مدهون بقليل من الزيت ثم نضيف نصف كمية المكرونة ثم نضيف الحم المفروم ثم باقي كمية المكرونة ثم نضيف اليه خليط البشاميل حتي تغطي تماماً، ثم نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية. ونقوم بوضع الصينية داخل الفرن حتي تصبح ناضجة تماماً، ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن وتترك حتي تبرد وتقدم بالهنا والشفاء. حساب مواطن يوضح معلومات عن دعم البنزين

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