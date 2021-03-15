طريقة عمل المعمول السعودي في المنزل بطريقه سهلة وبسيطة

المعمول السعودي ، يعتبر المعمول في دولة السعودية الشقيقة، من اهم الحلويات الرئيسية لديهم، وهي يتميز بمذاق الرائع، ورائحتة الجذابة، وتتعدد طرق تحضير المعمول السعودي، في كل دولة من دول الوطن العربي، ويعد المعمول من أشهر الحلويات في الوطن العربي، ويتميز بقوامة الهش، يمكن استعمال العديد من أنواع الحشوات، التي من بينها العجينة الخاصة بالتمر، والمكسرات بأنواعها، بحسب رغبتك في تناولة، هو يعتبر نوع من أنواع الحلويات الخاصة بالأعياد الدينية، وسوف نتعرف في مقالنا هذا عن أسهل وأبسط وأفضل طريقة لعمل المعمول السعودي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات عمل المعمول السعودي في المنزل مكونات عمل المعمول السعودي في المنزل يتكون المعمول السعودي من مجموعة مكونات وهي كالتالي:- كوبان وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

1 ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

1 ملعقة من مسحوق الهيل الناعم.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر الأبيض البودرة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من السمنة النباتي.

1 بيضة كبيرة الحجم. مكونات حشو المعمول مكونات حشو المعمول وهي تأتي كما يلي :- كمية من عجينة البلح أو التمر.

كميه من السكر الأبيض لرشها فوق المعمول عند التقديم وكميه أيضا من المكسرات بجميع أنواعها. طريقة التحضير وسوف نتعرف علي طريقة تحضيرالمعمول السعودي وهي كالتالي:- نحضر أناء ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض، والباكينج باودر، والسكر البودرة، ورشة الملح، والهيل، ونخلط المكونات الجافة جيدآ. ثم نقوم بتشغيل الخلاط، وتركيب القطعة الخاصة بالعجن, ثم نضع الزبدة، والسمنة النباتي، ألي المكونات الجافه، ونقوم بالعجن جيدآ، حتي يتجانس الخليط. ثم حفق البيضة في وعاء مع ملعقة الفانيليا وثم وضعها ألي الخليط والاستمرار في العجن باستخدام الخلاط. ثم فصل الخلاط والاستمرار بالعجن عن طريق اليد لمدة قيلية حتي يصبح العجينة متماسكة وطرية في نفس الوقت. ثم نقوم بقطع العجينة علي شكل كور صغيرة ثم نقوم بفردها علي كف الأيد ونقوم بوضع كمية من الحشو(عجينة التمر أو البلح) داخل العجينة، ونقوم بغلق العجينة علي شكل كورة بكمية متساوية مع القالب المراد استخدامة للحصول علي شكل متناسق وجميل، وممكن نقوم بعدم وضع الحشو علي حسب ما تحب تناولة بالحشو او من غير الحشو، ثم نضع كمية من الدقيق علي القالب حتي لا تلصق العجينة في القالب ونكرر عملية الرش حتي ننتهي من الكمية كاملآ. ثم نحضر صينية ونقوم بوضع العجينة بعد الانتهاء من الحشو، وندخلها الفرن لمدة تتراوح من بين ربع ساعه حتي نصف ساعه الأربع، حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي. ثم ننتظر حتي تبرد ونضعها في الطبق المراد استخدامه ونقوم برش القليل من السكر البودرة أو المكسرات علي المعمول السعودي وتقدم للضيوف وبألف هنا وشفا. حساب مواطن يوضح معلومات عن دعم البنزين الوسوم

المعمول السعودي ، يعتبر المعمول في دولة السعودية الشقيقة، من اهم الحلويات الرئيسية لديهم، وهي يتميز بمذاق الرائع، ورائحتة الجذابة، وتتعدد طرق تحضير المعمول السعودي، في كل دولة من دول الوطن العربي، ويعد المعمول من أشهر الحلويات في الوطن العربي، ويتميز بقوامة الهش، يمكن استعمال العديد من أنواع الحشوات، التي من بينها العجينة الخاصة بالتمر، والمكسرات بأنواعها، بحسب رغبتك في تناولة، هو يعتبر نوع من أنواع الحلويات الخاصة بالأعياد الدينية، وسوف نتعرف في مقالنا هذا عن أسهل وأبسط وأفضل طريقة لعمل المعمول السعودي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات عمل المعمول السعودي في المنزل مكونات عمل المعمول السعودي في المنزل يتكون المعمول السعودي من مجموعة مكونات وهي كالتالي:- كوبان وربع من الدقيق الأبيض الفاخر.

1 ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

1 ملعقة من مسحوق الهيل الناعم.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر الأبيض البودرة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من السمنة النباتي.

1 بيضة كبيرة الحجم. مكونات حشو المعمول مكونات حشو المعمول وهي تأتي كما يلي :- كمية من عجينة البلح أو التمر.

كميه من السكر الأبيض لرشها فوق المعمول عند التقديم وكميه أيضا من المكسرات بجميع أنواعها. طريقة التحضير وسوف نتعرف علي طريقة تحضيرالمعمول السعودي وهي كالتالي:- نحضر أناء ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض، والباكينج باودر، والسكر البودرة، ورشة الملح، والهيل، ونخلط المكونات الجافة جيدآ. ثم نقوم بتشغيل الخلاط، وتركيب القطعة الخاصة بالعجن, ثم نضع الزبدة، والسمنة النباتي، ألي المكونات الجافه، ونقوم بالعجن جيدآ، حتي يتجانس الخليط. ثم حفق البيضة في وعاء مع ملعقة الفانيليا وثم وضعها ألي الخليط والاستمرار في العجن باستخدام الخلاط. ثم فصل الخلاط والاستمرار بالعجن عن طريق اليد لمدة قيلية حتي يصبح العجينة متماسكة وطرية في نفس الوقت. ثم نقوم بقطع العجينة علي شكل كور صغيرة ثم نقوم بفردها علي كف الأيد ونقوم بوضع كمية من الحشو(عجينة التمر أو البلح) داخل العجينة، ونقوم بغلق العجينة علي شكل كورة بكمية متساوية مع القالب المراد استخدامة للحصول علي شكل متناسق وجميل، وممكن نقوم بعدم وضع الحشو علي حسب ما تحب تناولة بالحشو او من غير الحشو، ثم نضع كمية من الدقيق علي القالب حتي لا تلصق العجينة في القالب ونكرر عملية الرش حتي ننتهي من الكمية كاملآ. ثم نحضر صينية ونقوم بوضع العجينة بعد الانتهاء من الحشو، وندخلها الفرن لمدة تتراوح من بين ربع ساعه حتي نصف ساعه الأربع، حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي. ثم ننتظر حتي تبرد ونضعها في الطبق المراد استخدامه ونقوم برش القليل من السكر البودرة أو المكسرات علي المعمول السعودي وتقدم للضيوف وبألف هنا وشفا. حساب مواطن يوضح معلومات عن دعم البنزين

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