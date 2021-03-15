لقيمات مقرمشة ذهبية حضري الزلابية في البيت بكل سهولة

خطوات تحضير لقيمات مقرمشة ذهبية في المنزل، تعتبر لقمة القاضي من أهم الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويطلق عليها اسم أخر وهو لقمة القاضي، فانتشرت هذه الوصفة في الكثير من الدول العربية التي من أبرزها مصر والعراق والشام فيكثر تناول هذه الحلوى بالتحديد في شهر رمضان المبارك ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الزلابية في المنزل. مكونات تحضير الزلابية في المنزل: مكونات تحضير الزلابية في المنزل: تتسم مكونات الزلابية بأنها سهلة الشراء وغير مكلفة على الإطلاق ودائماً في مطبخك مثل الدقيق والسكر والخميرة وسنوضح باقي المكونات كالآتي: كأسان من الدقيق.

كأس وثلث من المياه الساخن.

ملعقتان من الكستر البودر.

ملعقتان من الخميرة.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح. خطوات تحضير اللقيمات في المنزل: خطوات تحضير اللقيمات في المنزل: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، فيجهل الكثيرون الطريقة الصحيحة لتحضير الزلابية لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الزلابية في المنزل: يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه جميع المكونات الجافة وهي كلاً من الملح والدقيق والسكر والخميرة والكستر بودر. بعد ذلك يتم البدء في العجن بالمياه الساخنة بالاعتماد على المضرب السرك لحين أن يظهر أمامكم عجينة خفيفة. يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لحين أن تختمر بشكل نهائي ويصبح قوامها مرتفع. بعد تتخمر العجينة يتم تجميع العجينة من أجل التخلص من الهواء المتواجد في داخلها. القيام بإحضار مقلاة وبعد ذلك يتم رفعها على النار وبع ذلك يتم وضع فيه الزيت وتركه لحين أن يدفأ قليلاً وبعد ذلك يتم وضع جزء من العجين في يدك ويتم تقطيعها على شكل كرات صغيرة. يتم وضعها في المقلاة وتركها لحين أن يتغير لونها ويصبح ذهبي وبعد ذلك يتم إخراجها من الزلابية وتركها لحين أن تبرد. من أجل التزين يمكن أن يتم استخدام أي شيء تفضلونه فيمكن أن يتم التزيين بالاعتماد على العسل أو الشوكولاتة. يتم وضعه على الوجه وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الزلابية وبالهناء على الجميع. أعرف بطاقات المصرف الراجحي الائتمانية وأنواعها ومميزات تلك البطاقات الوسوم

خطوات تحضير لقيمات مقرمشة ذهبية في المنزل، تعتبر لقمة القاضي من أهم الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويطلق عليها اسم أخر وهو لقمة القاضي، فانتشرت هذه الوصفة في الكثير من الدول العربية التي من أبرزها مصر والعراق والشام فيكثر تناول هذه الحلوى بالتحديد في شهر رمضان المبارك ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الزلابية في المنزل. مكونات تحضير الزلابية في المنزل: مكونات تحضير الزلابية في المنزل: تتسم مكونات الزلابية بأنها سهلة الشراء وغير مكلفة على الإطلاق ودائماً في مطبخك مثل الدقيق والسكر والخميرة وسنوضح باقي المكونات كالآتي: كأسان من الدقيق.

كأس وثلث من المياه الساخن.

ملعقتان من الكستر البودر.

ملعقتان من الخميرة.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح. خطوات تحضير اللقيمات في المنزل: خطوات تحضير اللقيمات في المنزل: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، فيجهل الكثيرون الطريقة الصحيحة لتحضير الزلابية لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الزلابية في المنزل: يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه جميع المكونات الجافة وهي كلاً من الملح والدقيق والسكر والخميرة والكستر بودر. بعد ذلك يتم البدء في العجن بالمياه الساخنة بالاعتماد على المضرب السرك لحين أن يظهر أمامكم عجينة خفيفة. يتم وضع غطاء على العجينة وتركها لحين أن تختمر بشكل نهائي ويصبح قوامها مرتفع. بعد تتخمر العجينة يتم تجميع العجينة من أجل التخلص من الهواء المتواجد في داخلها. القيام بإحضار مقلاة وبعد ذلك يتم رفعها على النار وبع ذلك يتم وضع فيه الزيت وتركه لحين أن يدفأ قليلاً وبعد ذلك يتم وضع جزء من العجين في يدك ويتم تقطيعها على شكل كرات صغيرة. يتم وضعها في المقلاة وتركها لحين أن يتغير لونها ويصبح ذهبي وبعد ذلك يتم إخراجها من الزلابية وتركها لحين أن تبرد. من أجل التزين يمكن أن يتم استخدام أي شيء تفضلونه فيمكن أن يتم التزيين بالاعتماد على العسل أو الشوكولاتة. يتم وضعه على الوجه وهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير الزلابية وبالهناء على الجميع. أعرف بطاقات المصرف الراجحي الائتمانية وأنواعها ومميزات تلك البطاقات

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