وصفه قويه لتفتيح الوجه مكون سري صيفي فقط لن يخطر ببالك لتبييض فوري 3 درجات

وصفه قويه لتفتيح الوجه هو ما تبحث عنه كل فتاة وسيدة تريد أن تنعم ببشرة بيضاء وجميلة، وتتعدد الوصفات وتتنوع للعناية بالبشرة، إلا أن هناك بعض الوصفات شديدة الفاعلية لكنها غير مشهورة أو معروفة على الرغم من بساطتها وانتشارها، إلا أن العديد من الناس يجهل فوائدها، ومن أشهر تلك الأمثلة بذر البطيخ، وهو منجم غني بالفوائد، فهو يحمي البشرة من الجفاف ويحافظ على رطوبتها، كما أنه يعالج حب الشباب، ويمنح البشرة زيوت طبيعية لعلاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

وصفه قويه لتفتيح الوجه ببذور البطيخ

كل ما عليكِ فعله هو احضار 100 جرام من بذر البطيخ، وقومي بوضعه على النار مع القليل من الماء واتركيه يغلي جيداً، وقومي بفرمه جيداً في الكبة وأضيفي القليل من دقيق الشوفان، واتركي المزيج حتى يبرد تماماً، ثم ضعي القناع على وجه نظيف واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم يشطف باستخدام الماء الدافئ، ثم ادهني وجهك بالكريم المفضل لديك.

تبييض الوجه بالليمون

تبييض الوجه بالليمون هو من أكثر الوصفات شهرة، حيث أن الأحماض الموجودة في هذه الفاكهة الغريبة تستخدم بفاعلية كبيرة في التجميل، لقد ثبت أنها لا تقلل الاسمرار بشكل ملحوظ فحسب، بل تطهر أيضًا وتخلص البشرة من خلايا الجلد الميت.

المكونات

ثمرة ليمون.

ملعقة من العسل.

طريقة الاستخدام

خذي ليمونة ثم اقطعيها إلى نصفين واعصريها.

يُمزج العصير مع ملعقة صغيرة من العسل.

يقلب ويضاف 1 ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان المطحون.

ضعي الماسك على وجهك بقطعة قطن، ويترك لمدة 20 دقيقة.

يعتبر ماسك الليمون وصفه قويه لتفتيح الوجه وبخاصة البشرة الدهنية إلا أنه غير مناسب للبشرة شديدة الجفاف، أو الحساسة، فضلاً عن أنه يعرضها للتهيج وحب الشباب، وبالطبع لا ينصح باستخدامه في حالة وجود إصابات وجروح وخدوش على الوجه.