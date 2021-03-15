طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج في المنزل وبدون مواد حافظة

طريقة عمل مكعبات مرقة الدجاج أصبحت هامه جدا للكثير من السيدات حيث أنها تستخدم في صنع الشوربة أو الاندومي والعديد من الأكلات وكثير من ربات البيوت تخاف من شراء مرقه الدجاج الجاهزة لوجود مواد حافظه بها يمكن إن تكون ضاره بالصحة لذلك سوف نوضح لكل الراغبين الطريقة الصحيحة التي يتم بها صنع مرقه الدجاج في البيت بكل سهوله ومن مواد اقتصاديه متواجده في كل منزل.

مكونات مرقه الدجاج

نقوم بتحضير مرقة الدجاج من مكونات بسيطة وتتواجد في بيتنا وهي كالاتي:

أولا نقوم بإحضار ثلاث حبات من الجزر

حبتان من الطماطم

حبه فلفل احمر يمكن أن تكون حار أو عادي وذلك حسب الرغبة

حبه بصل واحده

عود قرفه

قطعة من الجنزبيل تكون بحجم كره البينج بونج

وثلاث أوراق من ورق اللوري

1 لتر من شوربه الدجاج تكون زائده لديك

أولا نقوم بإحضار إناء يكون عميق ثم نضع فيه البصل والطماطم والجزر والفلفل الأحمر وورق اللوري والشوربه و عود القرفة والجنزبيل والبصل ثم نقوم بخلطيهم على النار حتى ينجوا تماما وبعد ذلك نضعهم في الخلاط الكهربائي ونقون بضربهم حتى يكون القوام ثقيل ومتجانس

بعد ذلك نقوم بإحضار إناء عميق اخر نضع فيه كوب زيت و كوب من الدقيق الأبيض ثم نقوم بتقليب الدقيق مع الزيت بدون حتى على النار حتى ينضج ولا يتكون أي تكتلات بعد ذلك نضع ملعقه ملح مع ملعقه فلفل و ملعقه بابريكا و ملعقه من الثوم البودر وملعقه من الكمون و ملعقه من الكزبرة المطحونة وملعقه من الكركم وملعقه من الحبهان و نصف ملعقه من جوزه الطيب المطحونة ثم نقوم بتقليبه مع الدقيق حتى يختلطوا جميعا ونضيف اليهم الخليط السابق الذي يتكون من الجزر والطماطم ونقوم بخلط جميع جيدا حتى نتأكد من نضج الدقيق وبعد ذلك نرفعه من على النار ونقوم بوضعه في طبق بايركس عميق أو في علبه مكعبات الثلج ثم نضعه في الفريزر حتى يتجمد بعدها نقوم بتقطيعه مثل مكعبات مرقه الدجاج وأن نحتفظ به في الفريزر.

الطريقة التفصيلية لنقل جميع البيانات من بلايستيشن 4 إلى بلايستيشن 5 الجديد

طريقه تحضير مرقه الدجاج في المنزل