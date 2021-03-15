فوائد فيتامين B12 للشعر وأهميته لمنع التساقط و مصادره الغدائية

فوائد فيتامين B12 للشعر، نتحدث اليوم عن فيتامين من أهم الفيتامينات لصحة خلايا الدم وتأثير انخفاضه في الجسم يحدث مشاكل كبيرة علي الشعر والصحة، يسبب تساقط الشعر وتقصفه ،بسبب ضعف بصيلات الشعر، مما يسبب حدوث الصلع ويحدث اضطرابات في الوزن، نقدم لكم فوائد فيتامين B12 للشعر وأهميته لمنع تساقط الشعر والتعرف علي مصادره الغذائية .

يعتبر فيتامين B12 من أهم الفيتامينات، لتغذية بصيلات الشعر وجذوره .

يعمل بشكل كبير علي ترطيب فروة الرأس، مما ينتج عنه زيادة طول الشعر وكثافته .

. يحفز إنتاج كرات الدم الحمراء، فيعمل علي تقوية الشعر والحفاظ علي سلامته.

يقلل من التوتر النفسي، مما ينتج عنه الصحة النفسية ولن تتعرض إلي تساقط الشعر الناتج عن سوء النفسية.

يحمي الشعر من الجفاف الناتج عن أشعة الشمس الضارة.

يساعد علي إنتاج الطاقة وتنشيط الدورة الدموية.

فوائد فيتامين B12 للشعر

وبعد أن تعرفنا علي فوائد الفيتامين للشعر العديدة، سنتحدث عن مصادره الطبيعية لتعويض ذلك النقص والفئات المعرضة لنقص الفيتامين وكيفية تعويضه.

مصادر الحصول علي فيتامين B12

عديد من المصادر الغذائية التي يمكنك أن تعتمد عليها في تعزيز وجود فيتامين في جسمك، والاستفادة منه في تكثيف وتطويل الشعر والحصول علي فوائد الفيتامين للشعر وهي:

اللحوم

البيض

( بيضتين+ 200 جرام من اللحوم يمدك ب ضعف احتياجك من الفيتامين )

الأسماك

مشتقات الألبان

كبار السن فوق 50 عام، حيث يعتبر امتصاص فيتامين B12 للجسم عن طريق إفراز أحماض المعدة، ومع كبر السن يقل معدل الإفراز، ويمكن تعويضه عن طريق أخذ الإبر الخاصة بالفيتامين، للتعويض وليمكن الجسم امتصاصه.

أصحاب عمليات تحويل المسار للمعدة.

الحامل والمرضعة، حيث يوم الجنين بامتصاص الفيتامين، سواء عن طريق الحليب للمرضعة أو الحبل السري للحامل، ويمكنها أن تعوض ذلك النقص عن طريق المكملات الغذائية.

النباتيين، لعدم تواجد اللحوم والألبان في غذائهم، فعليهم تعويض هذا الفيتامين بالمكملات الغذائية.

الفئات المعرضة لنقص فيتامين B12

ينصح أن تقوم بفحص الفيتامين كل 6 أشهر، للتأكد من حصولك علي فوائد فيتامين B12 للشعر.